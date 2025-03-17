台中三母女逛商場被屈盜竊 5警當賊包圍 市長及警察局長致歉

台灣台中市一名媽媽帶兩名女兒逛台中商場「誠品480」，疑因10歲小女兒觸碰拍貼機引發警報，百貨保安未查明事實就報案指她們偷錢，被5名警員當賊包圍及帶到派出所，事後發現是烏龍一場。事件曝光之後，台中警察局長李文章今天致歉，台中市長盧秀燕及誠品公司也公開道歉。據指是拍貼機廠商透過監視器發現女童觸碰螢幕及突然蹲下，擔心設備遭破壞偷錢，因此請百貨保安查看，沒想到保安卻直接指控她們偷錢報警。 觸碰拍貼機引發警報 台中市魏姓女子上周六(本月15日)帶著2名就讀小學的女兒到七期「誠品480」逛街，疑因10歲小女兒觸碰拍貼機引起警報，館內林姓保安指控她與女兒偷錢，並由5名警員帶她們返回派出所，女兒疑因驚嚇在派出所內大哭，事後又發現是保安烏龍報案；魏女寫了一封給市長盧秀燕的2000字投訴信，盼主持公道。

帶到派出所 女孩受驚大哭 盧秀燕向媽媽及女童道歉，「我也在這邊替警察同仁向受驚嚇的女童致歉，很抱歉讓妳受到驚嚇，現在真相大白，大家都知道妳是被冤枉的。」，她指誠品百貨與保全公司第一時間沒查證事實就誣賴消費者，非常不好；還亂報案濫用警力，誠品及保安公司應做一定程度善後處理。至於警方是否執法過當，盧秀燕認為，是一連串不適當，誠品及保安公司沒有現場查核就報案誣賴民眾須檢討，會予究責濫用警力亂報案；警察依法到場，基本上合法，但處理過程不夠細膩，造成孩童、家長壓力，做得不夠好，也會檢討改善。

台中警察局長李文章今天接受媒體採訪，對於警察將魏女及兩女童帶回派出所，造成魏女困擾、女童驚嚇，他表示致歉與不捨。此案警員到現場後並未確認犯罪事實就帶回處理，這是需要改進之處；針對處理是否有疏失或過當，已指派督察人員進行調查，會依調查結果進行懲處。 誠品公司公共事務處資深總監曾喜松代表誠品向媽媽及女童道歉表示，對於媽媽及小朋友感到不安，尤其驚嚇到小朋友深感抱歉，昨天已跟媽媽連繫上，媽媽也提到非常喜歡誠品480，溝通過程很平和，因為媽媽這幾天有事情，已經約好再過幾天會當面致意。曾喜松表示，這件事是保安過度緊張及過度反應，擅自通知警方，跟過去做法很不一樣，會跟保安公司檢討溝通未來作法，同時保安人員也很自責，造成警方尤其媽媽及小朋友的驚擾，深感抱歉及自責。

