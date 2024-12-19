熱門搜尋:
美國減息 保暖 聖誕2024 新店關注組 機票優惠 DOUBLE COAST 網上熱話 啟德體育園 行山路線 二手樓 自助餐優惠 叱咤2024 好去處 定期存款 C觀點 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 味美道來
dadblk2 madblk2
返回
中國
2024-12-19 20:22:25

台中倉庫大火增至9死7傷 3樓尋獲5遺體1人跳樓逃生斃命(更新)

分享：
台中大火

台中有倉庫發生大火，最少3死。(互聯網)

adblk5

20:20(更新)

台灣台中市倉庫大火被困人士全部尋獲，死亡人數增至9人，另有7人受傷。24歲越南籍阮姓男子從3樓左側窗戶選擇跳樓逃生，送院前已無呼吸心跳。他下肢有骨折，身體有熏黑，死因有待調查。另外，拯救人員在晚上7時15分於3樓發現失聯的5名男性，皆已死亡。

________________________________________________

台灣台中市一個倉庫今日(19日)發生大火，截至傍晚6時前已造成3人死亡，另有6人被困和5人受傷。其中一名死者從3樓跳樓逃生時斃命，另兩人救出後不治。現場圖片和片段所見，大量黑煙從倉庫冒出，當中夾雜熊熊火光，場面嚇人。

adblk6

現場為台中大肚區的全聯生鮮倉儲，今日下午1時24分，地下室疑有工人燒焊時不慎引起火警，加上現場有易燃的發泡膠引燃，導致現場8,692坪面積著火燃燒。現場火勢猛烈，一度傳出有20人受困。由於現場為新鮮食物處理廠密封空間，影響搶救被困人士。中市消防局長孫福佑稍早說明，火警發生在沙田路二段新建的工廠，有三十多名工人施工，地下室堆放許多發泡膠板；目前已將火場受困三樓陽台5人、頂樓14人救出，清查發現尚有幾名員工失聯，正在搜救中。

台灣 台中倉庫大火。(互聯網) 台中倉庫大火。(互聯網) 台中倉庫大火。(互聯網) 台中倉庫大火。(互聯網) 台中倉庫大火。(互聯網) 台中倉庫大火。(互聯網) 台中倉庫大火。(互聯網) 台中倉庫大火。(互聯網) 台中倉庫大火。(互聯網)

立即更新/下載AM730手機APP 體驗升級功能

全新會員積分獎賞計劃 打開App進入會員專區體驗升級功能

 
 