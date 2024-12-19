台中倉庫大火增至9死7傷 3樓尋獲5遺體1人跳樓逃生斃命(更新)

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台灣台中市倉庫大火被困人士全部尋獲，死亡人數增至9人，另有7人受傷。24歲越南籍阮姓男子從3樓左側窗戶選擇跳樓逃生，送院前已無呼吸心跳。他下肢有骨折，身體有熏黑，死因有待調查。另外，拯救人員在晚上7時15分於3樓發現失聯的5名男性，皆已死亡。
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台灣台中市一個倉庫今日(19日)發生大火，截至傍晚6時前已造成3人死亡，另有6人被困和5人受傷。其中一名死者從3樓跳樓逃生時斃命，另兩人救出後不治。現場圖片和片段所見，大量黑煙從倉庫冒出，當中夾雜熊熊火光，場面嚇人。
現場為台中大肚區的全聯生鮮倉儲，今日下午1時24分，地下室疑有工人燒焊時不慎引起火警，加上現場有易燃的發泡膠引燃，導致現場8,692坪面積著火燃燒。現場火勢猛烈，一度傳出有20人受困。由於現場為新鮮食物處理廠密封空間，影響搶救被困人士。中市消防局長孫福佑稍早說明，火警發生在沙田路二段新建的工廠，有三十多名工人施工，地下室堆放許多發泡膠板；目前已將火場受困三樓陽台5人、頂樓14人救出，清查發現尚有幾名員工失聯，正在搜救中。