台中學試卷含大量粗俗性騷擾字眼　學生不滿校方致歉

被指試卷涉及粗俗及性騷擾字眼的學校，事後向學生、家長及公眾致歉。(網上圖片)

台灣有中學試卷涉嫌在題目使用大量粗俗或涉及性騷擾的字眼，包括「綠茶婊」、「渣男」、「脫別人褲子捅他屁眼」和「好想要做愛」等，引起學生和家長不滿。校方最終就事件致歉，並已按程序啟動相關調查機制。

批評出卷老師以此性騷擾學生

有網民在社交平台上載兩張屬於台灣金門一間中學的健康與體育科試卷圖片，顯示試題用字露骨，帶有大量粗粗、具性暗示甚至性暴力等涉及性騷擾的字眼，例如「如果他真的有愛滋，那以下哪個行為是傳染力最低」，4個選項當中有兩個分別為「當街脫別人褲子捅他屁眼」和「請朋友喝新鮮的精液豆漿」。

試卷又問及「人類社會有綠茶婊、渣男等詞語出現，代表人類社會較支持哪種價值觀」，以及有情景題稱「打炮哥開口閉口都離不開性」、引述「打炮哥」稱「好想要做愛阿！」有意見批評，出卷老師是否利用試卷性騷擾學生、內容涉及性別偏見等，引起網民聲討，發布人更指出學生和家長都感到十分不舒服，「這考題太噁心了！」

校方將為學生提供個別輔導

涉事中學就事件發表聲明，對試卷出題內容不恰當，造成學生、家長不安和社會紛擾深感抱歉，又承認內容牽涉敏感不雅字眼及不妥描述，涉嫌違反《性別平等教育法》，校方已經啟動調查程序，又表示會為感到不舒服的學生提供個別輔導，希望把對學生的傷害降到最低。當地教育處亦指，已要求校方召開性別平等教育委員會及成立調查小組，釐清事件後會依照法規進行後續處理。