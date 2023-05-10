台中捷運撞倒塌吊臂至少1死8傷　事發一刻片段曝光 (持續更新)

事發在中午約12時半，現場是南屯區文心南五路與文心路口，由上市承建商興富發負責的「文心愛悅」地盤。地盤一個天秤吊臂突然倒塌，意外壓中下方的捷運架空路軌，期間捷運一列綠線列車，駛至豐樂公園站附近時，疑收掣不及撞上，部分鐵架插入車廂，導致多名乘客受傷。其中1名女乘客懷疑跌出車廂外，倒臥在路軌旁奄奄一息，救援人員到場時已證實死亡。當地市政府正調查意外原因。

台灣台中市發生罕見意外，當地一個施工地盤的天秤吊臂，突然從高處墮下壓中一段捷運架空路軌，一列捷運列車疑收掣不及撞上，至少造成1死8傷。當地市政府已勒令工地停工，捷運部分路線亦需停駛。

女乘客：爸爸直接頭破血流

網上流傳一段事發時的影片，顯示涉事地盤一個天秤吊臂，突然從高處倒塌並直插在地面；另有片段閬示，捷運車廂損毀嚴重，現場一片凌亂，有大型鐵架殘骸擱在車廂中，列車車頭亦有損毀。有目擊的女乘客事後拍片表示，她的爸爸意外後直接頭破血流。

上市承建商：天秤吊臂拆除工程肇禍

涉事地盤的承建商興富發透過聲明表示，「文心愛悅」項目由宇球國際興業有限公司承辦「塔吊拆除工程」，並對倒塌意外波及捷運車廂，造成人員傷害深表遺憾，強調絕不推卸相關法律責任，並對受傷的傷患盡最大慰問及關懷。