台中新光三越氣爆｜司機衝燈急送2歲澳門女童救治 醫護情侶聯手救人

台中新光三越百貨公司上周四發生氣體爆炸，造成4死37傷。台媒報道，氣爆發生後有民眾二話不說協助救人，包括退休巴士司機、醫護人員、土木技師，有救護車路經也立即加入救人行列。台中市政府稱，正尋找這些無名英雄加入表揚，目前已找到十多人。
退休司機蔡家順稱，駕車經過現場見到重傷2歲澳門女童的母親抱著流血孩子，他立即開車送母女到醫院。其車cam片段可見，他駛入巴士專用車道、並一路衝紅燈、衝斑馬線，也搖下車窗向路過的車輛和路人道歉，一路狂飆到醫院。據悉，到醫院的4公里路，他用了4分鐘到達。他說，「救人救人第一嘛。」救人醫護情侶蘇奕帆和郭芸亘說，發現傷者沒有呼吸，遂為他施心肺復甦法(CPR)，受過CPR訓練的土木技師劉澤山則在一旁接手協助。還有餐廳老闆高先生為燒傷者淋水降溫。
台中新光三越氣爆｜澳女童與24歲男樓管仍留醫深切治療
當局周日(16日)稱，目前仍有11人留醫，其中狀況較為嚴重的是到台中旅遊的澳門四代一家七口中的2歲女童，以及24歲的姜姓樓管，兩人仍留醫深切治療部，其餘都已轉至普通病房，包括女童的85歲曾祖母與24歲叔叔，他們情況隱定。醫院表示，2歲女童的情況與周六(15日)相約，持續接受藥物和溫度控制等治療。
姜姓樓管到院時有嚴重頭部外傷與顱骨、脊椎等多處骨折，因腦部外傷會出現腦水腫、腦壓升高等，緊急手術上周五(14日)晚已清醒。他目前腦壓正常、出血情況受到控制，預計會恢復得不錯，神經功能等到完全清醒才能判斷。