台中新光三越氣爆｜司機衝燈急送2歲澳門女童救治 醫護情侶聯手救人

台中新光三越百貨公司上周四發生氣體爆炸，造成4死37傷。台媒報道，氣爆發生後有民眾二話不說協助救人，包括退休巴士司機、醫護人員、土木技師，有救護車路經也立即加入救人行列。台中市政府稱，正尋找這些無名英雄加入表揚，目前已找到十多人。

退休司機蔡家順稱，駕車經過現場見到重傷2歲澳門女童的母親抱著流血孩子，他立即開車送母女到醫院。其車cam片段可見，他駛入巴士專用車道、並一路衝紅燈、衝斑馬線，也搖下車窗向路過的車輛和路人道歉，一路狂飆到醫院。據悉，到醫院的4公里路，他用了4分鐘到達。他說，「救人救人第一嘛。」救人醫護情侶蘇奕帆和郭芸亘說，發現傷者沒有呼吸，遂為他施心肺復甦法(CPR)，受過CPR訓練的土木技師劉澤山則在一旁接手協助。還有餐廳老闆高先生為燒傷者淋水降溫。