台中新光三越氣爆｜增至6死 澳門一家7口2死1命危 (不斷更新)

台灣台中市新光三越百貨公司在今早11時許發生氣體爆炸，台灣傳媒報道最少4人死亡，6人無生命跡象，另有多人受傷。

據了解氣體爆炸發生在12樓餐廳樓層，可見大量窗戶及碎片被炸開噴飛掉落至馬路上，外牆被炸毀，現場滿目瘡痍，距離2公里外的建築物都聽到爆炸聲響及感受到震動，亦有附近車輛的車cam拍到爆炸一刻，百貨公司內的民眾慌忙逃生，百貨公司宣布停業。消防初步調查爆炸疑和12樓一間餐廳拆除施工有關，因工人不小心破壞瓦斯管線，令氣體外洩釀禍，照片可見12樓內部破壞嚴重，現場恍如被轟炸。《自由時報》報道，當時12樓一間餐廳懷疑在更換石油氣罐時，不慎氣體外洩，引發爆炸。