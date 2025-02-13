台中新光三越氣爆｜女子正如廁突猛烈搖晃　天花板及電燈瞬間掉落

台中新光三越氣體爆炸案威力強勁，兩公里外都聽到巨響，相信是12樓正在裝修的美食廣場發生爆炸。台中市民許小姐向英國廣播公司(BBC)中文網說，爆炸時她正在14樓如廁，丈夫在廁所門外等她。發生氣爆時，她丈夫感到整個樓層猛烈搖晃，她以為是地震來襲，瞬間該樓層的天花板及電燈瞬間往下猛砸，隨後全層停電。

台中新光三越氣爆｜扶手電梯炸斷 很害怕再次爆炸

許小姐表示，先生目睹摟層的整個扶手電梯炸斷。她們與14樓的民眾約10人摸黑找到逃生樓梯後逃難。她向記者稱，沿路都是被炸碎的電燈碎片及牆壁殘骸：「我當下真的有腳軟，很害怕再次爆炸。我們從14樓往下樓跑，大概跑了5分鐘。但整路都是粉塵，有呼吸困難的感覺。」她續說，「當時有聽到工作人員說往逃生梯走，我老公走第一個，我們就跟在他身後，樓梯沿路上都是電燈和掉下來的碎片。」

