台中新光三越氣爆｜女子正如廁突猛烈搖晃　天花板及電燈瞬間掉落

台中新光三越氣體爆炸案威力強勁，兩公里外都聽到巨響，相信是12樓正在裝修的美食廣場發生爆炸。台中市民許小姐向英國廣播公司(BBC)中文網說，爆炸時她正在14樓如廁，丈夫在廁所門外等她。發生氣爆時，她丈夫感到整個樓層猛烈搖晃，她以為是地震來襲，瞬間該樓層的天花板及電燈瞬間往下猛砸，隨後全層停電。
台中新光三越氣爆｜扶手電梯炸斷 很害怕再次爆炸
許小姐表示，先生目睹摟層的整個扶手電梯炸斷。她們與14樓的民眾約10人摸黑找到逃生樓梯後逃難。她向記者稱，沿路都是被炸碎的電燈碎片及牆壁殘骸：「我當下真的有腳軟，很害怕再次爆炸。我們從14樓往下樓跑，大概跑了5分鐘。但整路都是粉塵，有呼吸困難的感覺。」她續說，「當時有聽到工作人員說往逃生梯走，我老公走第一個，我們就跟在他身後，樓梯沿路上都是電燈和掉下來的碎片。」
台中新光三越氣爆｜碎片飛向車 網民：幸好不是石頭，否則死硬
在肇事美食廣場樓下、11樓一名女售貨員稱，從未聽過該商場發生過氣體洩漏事件。事發當下，她沒有想過會那麼嚴重，因為爆炸當下她工作的11樓就停電了，後來才發現很嚴重。她說，當時百貨公司所有人緊急疏散，從逃生通道離開，才發現牆壁和天花板都嚴重炸毀。她還表示，同事都無恙，但對於那麼多人死傷深感哀痛。報道指，有網民稱，爆炸當下，與男友開車經過，「 飛出來的東西，還砸到我們的車，我當下真的人都傻了， 還好不是甚麼石頭之類的，不然我就交待在那了。」
台中新光三越氣爆｜剛搭出電梯遇爆炸 女子嚇至哭喊顫抖
另外，根據台媒報道，有顧客受訪時不斷顫抖，哭喊稱爆炸發生時「剛踏出電梯」，裡面還有3人，不知他們有沒有事。路面汽車內的人目擊玻璃幕牆爆烈一刻，大量碎片飛出，不禁驚呼。有死裡逃生的顧客稱，在11樓看電影，突然碰一聲，震力很大，甚至還以為是電影特效，想說怎麼那麼大。然後有煙冒出，聽到有人說爆炸了，全部人開始撤離。眾人行樓梯到地面，見到有人躺在地上，也有人燒傷，連頭髮都燒掉。片段也可看見，大樓內外滿目瘡痍，有人奮力為躺在路面的傷者做心外壓急救。另有民眾受訪稱，所有扶手電梯和升降機都不能使用，連客用樓梯也堵塞，幸商場員工帶他們從員工的出入通道逃生。