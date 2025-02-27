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中國
2025-02-27 13:52:44

台中新光三越氣爆｜昏迷2歲女回澳門治療 腦損傷嚴重呼吸機維生

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台中新光三越氣爆｜2歲女搭乘醫療專機返回澳門，在山頂醫院深切治療部留醫。(澳廣視)

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台灣台中市新光三越百貨公司2月13日發生氣爆事故造成4死39傷，赴台旅遊的澳門一家四代七口被高空墜物擊中，造成2死5傷，一對夫婦傷重不治，他們的2歲孫女頭部受到重創昏迷至今，昨日（26日）搭乘醫療專機返回澳門，在山頂醫院深切治療部留醫。醫生表示，女童腦損傷非常嚴重，需靠呼吸機維持呼吸及心跳，院方會給予積極治療。新光三越承諾全額支付女童回澳門的專機費用，及為女童在澳門的醫療費用負起責任。

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新光三越承諾支付費用

澳門政府高度關注，消防局安排了救護車，衛生局亦派出醫療團隊在澳門國際機場直接護送至山頂醫院，整個過程順利。

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續沿用台灣治療方案

澳門山頂醫院兒科主任黃鳳欣表示，女童抵達醫院後由醫療團隊送入病房，在深切治療室留醫，生命體徵平穩，惟腦損傷非常嚴重，處於昏迷狀態，需靠呼吸機維持呼吸及心跳，而在使用血壓藥情況下，女童現時血壓穩定，她又稱，現時繼續沿用台灣的治療方案。

黃鳳欣介紹，會為女童安排做一些影像科檢查，並和神經外科開會跟進治療方案。強調院方有相關的治療經驗，但需視乎女童反應，因為腦損傷可能經長時間的恢復，院方會盡量配合和給予積極治療。

家人希望將女童轉回澳門治療

山頂醫院急診部主任曾潭飛表示，最近一周了解到女童家人很希望將女童轉回澳門治療，但由於女童傷勢嚴重，澳門和台灣雙方醫療代表開會評估女童情況後，至昨日才把女童接回澳門作後續的治療。

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