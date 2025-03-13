台中新光三越氣爆｜澳門2歲女童上周離世 事故滿月仍無調查報告

在上月台中氣爆事件中重傷的2歲澳門女童不治，令事件的死亡人數增至5人，另外30多人受傷。
澳門衛生局凌晨表示，徵得家屬同意後公佈早前在台中氣爆事件中受傷的女童，於本月7日在仁伯爵醫院離世。當局對此深表悲痛，並向家屬致以深切慰問，在提供心理支援及輔導外，亦會跟進家屬的需求。
事件中重傷的2歲女童，於上月26日乘搭醫療專機送返澳門，並由醫療團隊直接從機場護送至政府仁伯爵醫院，入住兒科深切治療病房。入院時衛生局表示，女童在使用呼吸機及藥物支持下生命體徵平穩，情況仍然危重。
台中市新光三越氣爆事件發生於上月13日，澳門2歲女童一家7口在台灣旅遊，其中兩名家屬當日不治；女童父母、叔父及曾祖母則告受傷。事件中另外兩名死者為新光三越員工。
事故原因依然不明
隨著氣爆事件滿月，台灣媒體稱事故原因依然不明，當局仍未有調查報告，台中市消防局長孫福佑昨日（3月12日）表示，掌握5項新事證 ，報告料月底完成並呈送台中地檢署。台中地檢署同日表示，案發至今多次進入現場勘查、蒐證，累計已訊問33名證人，暫無人轉列被告，全案持續調查，以釐清責任歸屬。目前，肇事新光三越仍在停業，未知何時復業。多名台北市議員稱，公共場所安全不能輕忽，市府應積極公佈調查報進度。