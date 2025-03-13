台中新光三越氣爆｜澳門2歲女童上周離世 事故滿月仍無調查報告

在上月台中氣爆事件中重傷的2歲澳門女童不治，令事件的死亡人數增至5人，另外30多人受傷。

澳門衛生局凌晨表示，徵得家屬同意後公佈早前在台中氣爆事件中受傷的女童，於本月7日在仁伯爵醫院離世。當局對此深表悲痛，並向家屬致以深切慰問，在提供心理支援及輔導外，亦會跟進家屬的需求。

事件中重傷的2歲女童，於上月26日乘搭醫療專機送返澳門，並由醫療團隊直接從機場護送至政府仁伯爵醫院，入住兒科深切治療病房。入院時衛生局表示，女童在使用呼吸機及藥物支持下生命體徵平穩，情況仍然危重。