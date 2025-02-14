台中新光三越氣爆｜澳門2歲女頭部重創ICU昏迷　醫生：這兩天關鍵

台灣台中市新光三越百貨公司周四（13日）發生氣體爆炸，增至4死37傷，傷者中14人未出院，6人仍在深切治療病房。台中市長盧秀燕表示，已要求新光三越無限期停業，待檢查安全無虞後才能復業。台中地檢署表示，昨晚以證人身份，對在場施工工人、百貨公司員工等16人複訊後，已經全部離開；目前正還原現場和釐清事發過程，後續將調查責任誰屬。消防早前指，初步認為是百貨公司12樓的工程肇事；地檢署不排除以公共危險、過失致死罪方向偵辦。

事發在昨日早上11時許，百貨公司外一個路過的7人澳門家庭被跌落的碎片擊中，一對分別58歲和56歲的夫婦死亡，其餘5人受傷，包括一名2歲女童頭部重創、顱骨骨折昏迷，需插喉治療，她已轉往中國醫大兒童醫院搶救，緊急開刀後送入深切治療病房觀察，這兩天是重要觀察期。另外2名男女死者，據報其中24歲的女死者，相信案發時正在施工現場監工。

澳門透過紅十字會安排運送遺體

澳門當局透過兩地紅十字會協調安排喪生的兩名澳門居民遺體運送事宜。澳門旅遊局表示，危機協調小組人員昨晚隨同澳門紅十字會人員前往台中市，抵埗後立即到醫院，探望在事件中的澳門死者家屬及傷者，轉達行政長官的深切慰問和聽取家屬訴求，調協制定具體的支援方案，會全力提供適切協助。

當局表示，其中兩名受傷澳門居民已經出院，百貨公司亦有派人提供協助，包括酒店住宿及安排親友前往當地等。而三名仍然住院的澳門人，一人在深切治療部留醫，兩人與家屬聯繫後仍接受治療。