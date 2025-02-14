台中新光三越氣爆 釀4死30傷 澳門一家四代七口兩遇難

台灣台中新光三越百貨昨發生恐怖爆炸事故，外牆瞬間爆裂，大量碎片飛出跌落路面，如電影場面。事件造成最少4死30傷，一個澳門遊客家庭四代七口剛好路過，遭從天而降的碎片砸中，造成祖父母死亡，兩歲孫女則重傷。事發樓層是美食廣場正裝修，初步調查指是天然氣導致爆炸，但供應商稱已折除氣錶，不知洩漏氣體從何而來，當局正調查源頭，以及施工業者有否違反職業安全。市政府亦勒令新光三越百貨暫時停業，以調查結構是否安全。(圖片:路透社、美聯社、互聯網)

事發在早上11時33分，發生爆炸的樓層在12樓，11樓也受波及。從路面車輛的車cam片段可見，爆炸一刻相當震撼，碎片飛射冒出大量煙塵，車內乘客不禁驚呼。據悉，遠至兩公里也聽到爆炸聲響。初時有報道指，有人從12樓飛墮地面，但其後證實大樓內有兩人死亡，另兩名死者是街上途人。一名34歲男子在12樓死亡，另一名24歲女死者在11至12樓梯間發現。從現場片段可見，百貨公司外路面像經歷龍捲風般滿目瘡痍。有傷者躺在百貨公司外路面沒有反應，途人奮力做心外壓搶救。

澳門一家七口2歲童死門關救回

至於到當地旅遊遇橫禍的澳門一家七口，包括85歲太嫲、56歲兒子(祖父)、58歲媳婦(祖母)、孫子、孫媳婦、以及小曾孫女(2歲女童)。7人逛完新光三越，徒步經過廣場準備到鄰近百貨公司時突然發生氣爆，大量碎片掉落砸中7人，造成祖父母死亡，太嫲骨折受傷，2歲女童原被發現心肺功能停止，送院急救後恢復生命跡象，現正插喉治療。女童父母受輕傷，同行叔叔輕微擦傷及臉部受傷。

女子拋下手上10萬元名牌貨逃命

20歲洪姓女顧客憶述逃命一刻猶有餘悸，她事發時到新光逛街購物和提取貨品，先是到名牌DIOR、CHANEL等櫃位取了之前訂的近10萬元(約2.38萬港元)商品，包括12支唇膏和眼影等彩妝。但搭手扶梯往上時一直聞到一股怪味，像是很重的煤氣味。突然發生爆炸，聲音震耳欲聾，覺得耳膜都快破了，她當機立斷把手上大包小包價值10萬元商品全部丟棄，直接朝一旁的逃生梯狂奔，穿著一吋高涼鞋的她邊跑邊跳直衝地面，回憶起來大約才花20幾秒就下樓，手腳都一直抖，心有餘悸。洪女稱，錢再賺就有了，無必要為手上商品冒險，命比較重要，真的沒想到常常來逛的新光會突然氣爆，她目睹電梯被炸歪，甚至從逃生梯窗外看到被炸落的磚瓦，自己被嚇到不知如何是好。她又稱，手上買的十幾萬奢侈品丟掉雖然很心痛，但比起其他傷亡民眾，自己能活下來真的很幸運。