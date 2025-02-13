台中新光三越氣爆｜4死20傷 澳門四代7人同遊2死1命危 (不斷更新)

台灣台中市新光三越百貨發生氣爆

台灣台中市新光三越百貨公司在今早11時許發生氣體爆炸，台灣傳媒報道最少4人死亡，另有20人受傷。 據了解氣體爆炸發生在12樓餐廳樓層，可見大量窗戶及碎片被炸開噴飛掉落至馬路上，外牆被炸毀，，距離2公里外的建築物都聽到爆炸聲響及感受到震動，亦有附近車輛的車cam拍到爆炸一刻，百貨公司內的民眾慌忙逃生，百貨公司宣布停業。消防初步調查爆炸疑和12樓一間餐廳拆除施工有關，因工人不小心破壞瓦斯管線，令氣體外洩釀禍，照片可見12樓內部破壞嚴重，現場恍如被轟炸，滿目瘡痍。《自由時報》報道，當時12樓一間餐廳懷疑在更換石油氣罐時，不慎氣體外洩，引發爆炸。

疑12樓施工氣體外洩釀禍 台灣傳媒報道最少4人死亡，6人無生命跡象，另有多人受傷，據報4人被炸飛。仍有2人被困在百貨公司的電梯內，等候救援。死傷者中一家7口為澳門遊客，他們當時離開百貨公司時被大量殘骸擊中，其中一名58歲女子送院前死亡，其丈夫當場不治，一名2歲女童重傷要插管治療，其他家人僅擦傷無大礙。澳門特區旅遊局表示，接到通報目前造成2名澳門居民死亡，1名重傷，具體情況需進一步核實，現正與家屬聯繫提供適切協助。

曾祖母骨折不知噩耗 台中市長盧秀燕赴醫院探視傷者，她表示澳門一家七口原本以為是三代同堂，經確認後是四代出門旅遊，包括太嫲、兒子(祖父)、媳婦(祖母)、孫子、孫媳婦、以及小曾孫女（2歲女童），未料7人逛完新光三越，徒步經過一樓廣場準備到鄰近百貨時突然發生氣爆，導致大量掉落物當場砸中7人，造成祖公祖母死亡，太嫲則是骨折受傷，兩歲女童重傷插管，其他20、30歲家人都輕傷。 盧秀燕表示，剛剛經過探視後太嫲情緒穩定，精神狀態良好，可以清楚對談，惟不忍心告訴她兒子、媳婦都已過世的消息。

消防局長孫福佑表示，初步了解百貨公司今天12樓有施工，懷疑發生氣體爆炸。百貨公司前廣場一片狼藉，大量雜物，包括玻璃碎和金屬架等散落一地，內部嚴重受損，有樓層天花板整幅跌落，電梯門亦被炸開。台中市長盧秀燕到場了解情況，指示要全力救災。她說事發時在現場附近的市政府辦公室工作，亦感受到明顯震動。 民眾睇戲期間逃難：震動以為是電影特效 有網民在Threads表示，爆炸時正在14樓的新光影城看電影《美國隊長4》，沒想到突然發生爆炸，影片顯示現場煙塵四散，不少人狂咳嗽，民眾互相提醒「不要走電梯，從逃生梯走」，有秩序的從逃生梯離開。另一正在看電影的廖先生說：「電影播到一半，第一次感覺地板有震動，以為地震，後續最大力的一下，整個人感覺要從椅子彈起來，瞬間天花板掉落、濃煙四起，起初還以為電影特效。」

另有網民在Facebook表示，爆炸發生時父母、姊姊剛好在10樓用餐，家人指一開始聽到數下氣體爆炸聲，有點像地震，他們就開始準備往外跑，結果下一秒天花板就整個垮下來，幸最後安全撤離。

