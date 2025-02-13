台中新光三越氣爆｜4死26傷 澳門四代7人同遊2死1命危 (不斷更新)

台灣台中市新光三越百貨發生氣爆

疑12樓施工氣體外洩釀禍 台灣傳媒報道，死傷者中一家7口為澳門遊客，他們當時離開百貨公司時被大量殘骸擊中，其中一名58歲女子送院前死亡，其56歲丈夫當場不治，一名2歲女童重傷要插管治療，其他家人僅擦傷無大礙。澳門特區旅遊局表示，接到通報目前造成2名澳門居民死亡，1名重傷，具體情況需進一步核實，現正與家屬聯繫提供適切協助。 曾祖母骨折不知噩耗 台中市長盧秀燕赴醫院探視傷者，她表示澳門一家七口原本以為是三代同堂，經確認後是四代出門旅遊，包括85歲太嫲、56歲兒子(祖父)、58歲媳婦(祖母)、孫子、孫媳婦、以及小曾孫女（2歲女童），7人逛完新光三越，徒步經過一樓廣場準備到鄰近百貨時突然發生氣爆，導致大量掉落物當場砸中7人，造成祖公祖母死亡，太嫲則是骨折受傷，兩歲女童原本被發現心肺功能停止，送院急救後恢復生命跡象，目前正在插喉治療，女童父母受輕傷，同行叔叔輕微擦傷及臉部撕裂。盧秀燕表示，剛剛經過探視後太嫲情緒穩定，精神狀態良好，可以清楚對談，惟不忍心告訴她兒子、媳婦都已過世的消息。 消防局長孫福佑表示，初步了解百貨公司今天12樓有施工，懷疑發生氣體爆炸。百貨公司前廣場一片狼藉，大量雜物，包括玻璃碎和金屬架等散落一地，內部嚴重受損，有樓層天花板整幅跌落，電梯門亦被炸開。台中市長盧秀燕到場了解情況，指示要全力救災。她說事發時在現場附近的市政府辦公室工作，亦感受到明顯震動。 百貨大樓有塌陷情況 台中地檢署指現場損毀嚴重，承諾將會同司法警察及消防單位蒐證調查，釐清事故原因及責任問題。副市長鄭照新說事件是重大意外，當局會傾盡全力調查，百貨大樓有塌陷情況，要待結構及土木工程師鑑定後才能確認事故會否傷及結構或影響整座大樓安全。

民眾睇戲期間逃難：震動以為是電影特效 有網民在Threads表示，爆炸時正在14樓的新光影城看電影《美國隊長4》，沒想到突然發生爆炸，影片顯示現場煙塵四散，不少人狂咳嗽，民眾互相提醒「不要走電梯，從逃生梯走」，有秩序的從逃生梯離開。另一正在看電影的廖先生說：「電影播到一半，第一次感覺地板有震動，以為地震，後續最大力的一下，整個人感覺要從椅子彈起來，瞬間天花板掉落、濃煙四起，起初還以為電影特效。」 另有網民在Facebook表示，爆炸發生時父母、姊姊剛好在10樓用餐，家人指一開始聽到數下氣體爆炸聲，有點像地震，他們就開始準備往外跑，結果下一秒天花板就整個垮下來，幸最後安全撤離。