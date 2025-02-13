台中新光三越氣爆｜4死26傷 澳門四代7人同遊2死1命危 (不斷更新)

台灣台中市新光三越百貨公司在今早11時許發生氣體爆炸，台中消防署表示已完成搜救，截至下午3時30分，事件總共造成4死26傷；其中澳門籍旅客2死5傷。受波及樓層為9至12樓，共計疏散民眾235人，另由3座電梯救出6人。死者包括2男2女，年齡24至58歲，其中一名24歲女死者及一名34歲男死者，在百貨公司11至12樓的梯間被發現；另外兩名分別56及58歲男女死者，在百貨公司外行人路被發現。
台中新光三越氣爆｜20歲女拋下手上10萬元名牌貨衝落樓 稱「命比較重要」
本港入境處表示，獲悉事件後已透過旅遊監管局及旅遊業議會了解，至今未有接獲港人求助。處方會繼續與兩個單位保持緊密聯繫，密切留意事態發展。
至今未接獲港人求助
據了解氣體爆炸發生在12樓餐廳樓層，可見大量窗戶及碎片被炸開噴飛掉落至馬路上，外牆被炸毀，4人被炸飛，距離2公里外的建築物都聽到爆炸聲響及感受到震動，亦有附近車輛的車cam拍到爆炸一刻，百貨公司內的民眾慌忙逃生，百貨公司宣布停業。消防初步調查爆炸疑和12樓一間餐廳拆除施工有關，因工人不小心破壞瓦斯管線，令氣體外洩釀禍，照片可見12樓內部破壞嚴重，現場恍如被轟炸，滿目瘡痍。有百貨內部廠商透露，疑似是施工時不慎挖到煤氣管才導致煤氣外漏爆炸。
疑12樓施工氣體外洩釀禍
台灣傳媒報道，死傷者中一家7口為澳門遊客，他們當時離開百貨公司時被大量殘骸擊中，其中一名58歲女子送院前死亡，其56歲丈夫當場不治，一名2歲女童重傷要插管治療，其他家人僅擦傷無大礙。澳門特區旅遊局表示，接到通報目前造成2名澳門居民死亡，1名重傷，具體情況需進一步核實，現正與家屬聯繫提供適切協助。
曾祖母骨折不知噩耗
台中市長盧秀燕赴醫院探視傷者，她表示澳門一家七口原本以為是三代同堂，經確認後是四代出門旅遊，包括85歲太嫲、56歲兒子(祖父)、58歲媳婦(祖母)、孫子、孫媳婦、以及小曾孫女（2歲女童），7人逛完新光三越，徒步經過一樓廣場準備到鄰近百貨時突然發生氣爆，導致大量掉落物當場砸中7人，造成祖公祖母死亡，太嫲則是骨折受傷，兩歲女童原本被發現心肺功能停止，送院急救後恢復生命跡象，目前正在插喉治療，女童父母受輕傷，同行叔叔輕微擦傷及臉部撕裂。盧秀燕表示，剛剛經過探視後太嫲情緒穩定，精神狀態良好，可以清楚對談，惟不忍心告訴她兒子、媳婦都已過世的消息。
消防局長孫福佑表示，初步了解百貨公司今天12樓有施工，懷疑發生氣體爆炸。百貨公司前廣場一片狼藉，大量雜物，包括玻璃碎和金屬架等散落一地，內部嚴重受損，有樓層天花板整幅跌落，電梯門亦被炸開。台中市長盧秀燕到場了解情況，指示要全力救災。她說事發時在現場附近的市政府辦公室工作，亦感受到明顯震動。
百貨大樓有塌陷情況
台中地檢署指現場損毀嚴重，承諾將會同司法警察及消防單位蒐證調查，釐清事故原因及責任問題。副市長鄭照新說事件是重大意外，當局會傾盡全力調查，百貨大樓有塌陷情況，要待結構及土木工程師鑑定後才能確認事故會否傷及結構或影響整座大樓安全。
民眾睇戲期間逃難：震動以為是電影特效
有網民在Threads表示，爆炸時正在14樓的新光影城看電影《美國隊長4》，沒想到突然發生爆炸，影片顯示現場煙塵四散，不少人狂咳嗽，民眾互相提醒「不要走電梯，從逃生梯走」，有秩序的從逃生梯離開。另一正在看電影的廖先生說：「電影播到一半，第一次感覺地板有震動，以為地震，後續最大力的一下，整個人感覺要從椅子彈起來，瞬間天花板掉落、濃煙四起，起初還以為電影特效。」
另有網民在Facebook表示，爆炸發生時父母、姊姊剛好在10樓用餐，家人指一開始聽到數下氣體爆炸聲，有點像地震，他們就開始準備往外跑，結果下一秒天花板就整個垮下來，幸最後安全撤離。
台湾の台中三越の爆発— Doo Prime日本担当（はな） (@DPaffiliate) February 13, 2025
大丈夫かな…？
かなりすごそうな被害なんだけど
びっくりすぎる…😭😭😭
希望大家都平安🙏🏻 pic.twitter.com/xxW4iVvdjj