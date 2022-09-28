台企員工廈門隔離旅館猝死 傳未及時送院 國台辦：已充分盡到搶救責任

大陸防疫政策嚴謹，入境採取「7+3」隔離。有台灣傳媒周二指出，近日有一名江蘇蘇州台資企業的台灣員工，從台灣搭機入境福建廈門後，在隔離旅館內大出血猝死，並有傳該名台灣員工曾因身體不適，七度向隔離旅館方面求助，但因防疫規定而未能及時就醫。在北京，國台辦發言人朱鳳蓮今日回應稱，健康驛站和醫院等方面充分盡到搶救責任，「家屬表示認可」。

死者本身患有慢性疾病

台媒報道，死者是崑山經濟開發區內一家台資企業的中年台籍幹部，本身患有慢性疾病，早前返台看病後，本月再搭機赴大陸，原計劃經廈門回蘇州，未料在廈門的隔離旅館內離世。

朱鳳蓮指出，該名姓陳台幹任職於崑山興能能源科技有限公司，本月17日入境廈門，在廈門的健康驛站隔離，18日清晨突發大出血，救護人員及時到場，將其送到杏林醫院搶救，惟搶救無效死亡。

朱鳳蓮又指出，陳先生的家屬已從崑山趕到廈門處理後事，廈門台辦為家屬處理後事提供必要便利和協助。朱鳳蓮強調，目前台胞入境大陸有比較成熟完善的配套措施，來大陸前可充分了解各項信息，如有需要，可就近尋求幫助，相關的地方台辦會一如既往提供協助和服務。