台企員工廈門隔離旅館猝死 傳未及時送院 國台辦：已充分盡到搶救責任

大陸防疫政策嚴謹，入境採取「7+3」隔離。有台灣傳媒周二指出，近日有一名江蘇蘇州台資企業的台灣員工，從台灣搭機入境福建廈門後，在隔離旅館內大出血猝死，並有傳該名台灣員工曾因身體不適，七度向隔離旅館方面求助，但因防疫規定而未能及時就醫。在北京，國台辦發言人朱鳳蓮今日回應稱，健康驛站和醫院等方面充分盡到搶救責任，「家屬表示認可」。
死者本身患有慢性疾病
台媒報道，死者是崑山經濟開發區內一家台資企業的中年台籍幹部，本身患有慢性疾病，早前返台看病後，本月再搭機赴大陸，原計劃經廈門回蘇州，未料在廈門的隔離旅館內離世。
朱鳳蓮指出，該名姓陳台幹任職於崑山興能能源科技有限公司，本月17日入境廈門，在廈門的健康驛站隔離，18日清晨突發大出血，救護人員及時到場，將其送到杏林醫院搶救，惟搶救無效死亡。
朱鳳蓮又指出，陳先生的家屬已從崑山趕到廈門處理後事，廈門台辦為家屬處理後事提供必要便利和協助。朱鳳蓮強調，目前台胞入境大陸有比較成熟完善的配套措施，來大陸前可充分了解各項信息，如有需要，可就近尋求幫助，相關的地方台辦會一如既往提供協助和服務。
台商爆廈門入境人數多 隔離旅館不足
台媒引述崑山的台商指出，兩岸航班大減，故他們大多從廈門入境大陸，但入境人數較多，隔離旅館不足。該名台商還舉例，本月25日晚8時半從台北飛抵廈門後，等5個小時才落機，凌晨3時許才入住隔離旅館，又提到入境時向陸方告知本身患有疾病，大多只獲「醫務室可代為送藥」的回應，如非特殊情況，不得出外就醫。該名台商坦言，希望今次發生的憾事，能獲得當地有關部門重視。
據報崑山台協近日已提醒會員，如在隔離期間需要就醫而得不到隔離旅館回應時，可撥打大陸110報案電話或120召救護車電話，在異地遇到困境時，可即時聯繫台辦、台協。