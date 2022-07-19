台北上海論壇｜柯文哲數解放軍機擾台 龔正提「兩岸一家親」

柯文哲在雙城論壇上數兩岸爭議事件，指傷害兩岸民眾之間的感情。(互聯網)

2022台北上海城市論壇(雙城論壇)今早以視像會議方式舉行，僅1小時30分鐘就結束，為2010年首辦以來最小規模。台北市長柯文哲坦承雙方會前交換講稿，但不干涉內容。

今次論壇輪到台北主辦，主題為「韌性 永續 人文」，僅保留市長和副市長致詞，沒有分論壇。柯文哲在致詞中提到，近期台海局勢緊張，兩岸對立加劇，例如台灣參與世界衛生大會、解放軍機頻繁出現在台灣西南海域、台灣的鳳梨、蓮霧、芒果、石斑魚輸出大陸受阻等，都成為爭議焦點，傷害兩岸民眾之間的感情。

柯文哲：交流比交惡好 兩岸人民不應有敵意

柯文哲認為，繼續爭吵、雙方已讀不回，甚至進行政治操弄，只會令兩岸關係越來越差，透過溝通協商、尋求互相諒解，才能讓這些台灣民眾關心的民生問題得到解決，而這也是繼續舉辦雙城論壇的初衷。

柯文哲強調，上任以來對兩岸關係一直主張「五個互相」原則，即「互相認識、互相了解、互相尊重、互相合作、互相諒解」，相信「交流比交惡好、對話比對抗好、友善比仇恨好」，而這應當是兩岸人民共同的期望。他又指出，政治可以分歧，但兩岸人民不應有敵意，兩岸應該合作創造雙贏，溝通以化解分歧，建立護欄以管控危機，若果放任敵意繼續上升，最終受害的還是老百姓。