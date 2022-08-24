台北台中米芝蓮指南加入台南高雄 141家必比登推介 最平5蚊食到

因新冠疫情封關兩年多的台灣，正研究開放觀光客入境，大家是時候準備台灣美食名單！米芝蓮台北、台中指南今年加入「美食之都」台南及擁有多元料理的高雄，而囊括了四都美食的最新米芝蓮指南昨率先公布141家平價美食「必比登推介」名單，其中台南憑當地知名小吃及台灣菜佔據27席位，包括虱目魚、鹹粥、擔仔麵、米糕、牛肉湯等，最平20元新台幣(下同)、即大約5港元就吃到。

台南上榜米糕肉燥飯僅二三十元

台南又被稱為「小吃之都」，滿街都是溫體牛羊、虱目魚、土魠魚、鹹粥、擔仔麵、米糕、碗粿、小卷米粉、豬心冬粉等知名小吃，大部分已屹立數十年。上榜的19家小吃和2家粥品，包括阿星鹹粥、阿興虱目魚、小公園擔仔麵、葉家小卷米粉、保安路米糕等，還有4家沒有特別改名的「無名」牛肉湯、羊肉湯、虱目魚料理及鹹粥，通通大約100元就能吃飽或者至少吃到一款食品，其中保安路米糕一份僅30元，肉燥飯只需20元，加個燙地瓜葉30元、滷蛋10元，100元還有找。另5家上榜食肆為台灣菜，包括筑馨居、阿美飯店等。

高雄排隊名店鴨肉珍上榜

高雄就有9家台灣菜上榜，包括牛老大涮牛肉(自強二路)、老新台菜(九如二路)、舊市羊肉(岡山)等，還有6家本土小吃，包括北港蔡三代筒仔米糕(鹽埕)、菜粽李、鴨肉珍等。鴨肉珍是當地「排隊名店」，大鴨肉飯只需65元，小份55元，但有老饕認為最好吃是其肉燥飯，大份僅35元，小份25元。屹立七十多年、傳承三代的菜粽李，全店只賣菜粽(花生粽)和味噌湯，僅35及12元。菜粽李老闆表示，疫情衝擊下生意只剩約四成，原想提早退休，今次榮登米芝蓮，「不退休了，做到做不動為止」。其餘上榜食肆包括泰國菜「帕泰」、川菜「蜀府掌櫃」等。

星級餐廳名單將於下周二公布。完整必比登推介名單請參閱 https://bit.ly/MGTW22BibGCN。