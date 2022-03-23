台北士林夜市旁新地標激似「滷味三寶」 網民改圖無違和

台北近期有一幢建築物因為太似「滷味三寶」而成為「網紅」！位於士林夜市旁邊、2012年開始興建的台北表演藝術中心，今個月11號開始試運，8月正式開幕，其獨特外觀全面曝光後，馬上引來許多網民揶揄像貢丸、米血糕和百頁豆腐組成的「滷味套餐」，有人更直接用這三寶合成在照片中相應位置，完全無違和！
台北表演藝術中心Facebook昨日也上載對比圖自嘲一番，配文稱「這個套餐我可以」，台北市副市長黃珊珊隨即留言稱，「還好不是睡前看到這張圖，會餓」。公視表演廳甚至發出「邀請」，問「要不要……跟我們合作深夜食堂」。還有網民表示，「旁邊的樹像香菜」、「貢丸還插著還筷子」、「藝術中心裡面一定要賣這個組合」。
設計概念來自夜市鴛鴦火鍋
根據台北表演藝術中心網站，荷蘭建築師庫哈斯(Rem Koolhaas)設計這幢建築物的概念，正是來自台北夜市中的鴛鴦火鍋大雜燴，寓意是「現實在此在在地被燉煮、提煉，而其湯汁氣味則不斷地一再溢出，混入旁邊的街巷與夜市裡」。
網站又介紹，庫哈斯早年曾表示，其建築特質是「微型社會凝聚器」(Social Condenser)，故台北表演藝術中心不僅是台北表演藝術的基地，也映照了當地的都會、文化政治以及族群的現狀。台北表演藝術中心去年獲CNN評選為全球最具顛覆性的八大建築，並入圍TIME世界百大最佳景點。