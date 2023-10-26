台北有人持納粹旗示威 德國以色列聯合譴責

在以巴衝突的敏感時刻，台灣近日有民眾在台北歐洲學校門口手持納粹旗幟示威。德國及以色列的駐台代表發表聯合聲明譴責，批評相關行為非常令人厭惡並有冒犯性，絕不能以言論自由來合理化，要求台灣當局採取行動維護國際共同標準。

德國在台協會處長許佑格及以色列在台經濟文化辦事處代表游瑪雅昨日(25日)在社交平台貼出《符號的重要：尊重與理解的懇求》聯合聲明，指台灣當局上月28日發表嚴正措詞，針對有多名當地人使用納粹旗幟的行為深表遺憾並提出譴責，此聲明表達對台方回應的支持。聲明批評，在台北市中心以大幅旗幟展示納粹符號，不僅令人聯想起納粹暴行下深受殘害的猶太人以及其他受害族群，此舉亦危險地試圖將代表仇恨的符號正常化及日常化。

促台方採行動 維護國際共同標準

聲明指這些令人厭惡的符號每天都出現在小學校門前，孩童是社會最脆弱群體，保護他們不受仇恨符號影響應是各界共同目標。聲明強調，台灣是人權及自由的堅定擁護者，自2016年起共同與以色列與德國舉辦國際大屠殺紀念日活動，相信台方對此重要議題有同理心、理解及尊重，現正是台灣展現行動最恰當的時機，展現維護國際共同規範與標準。

台北警方表示，對於有人持納粹旗幟在歐洲學校門口抗議，已責成轄區警方加強安全巡守，並與所屬警衛保全密切聯繫配合，如有危害狀況，即時應變處置。