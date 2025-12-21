台北隨機傷人案｜兇徒丟煙霧彈砍人「民眾仍逛街」　學者：台灣集體遲鈍

台北車站上周五發生隨機傷人案，包括兇徒在內有4人死亡，另有11人受傷。有學者表示，27歲兇徒張文丟擲煙霧彈、手持長刀在車站出入口與百貨門前走動時，竟有不少路人毫無警覺地在旁走動、觀望，呈現「集體遲鈍」現象，暴露出台灣社會在公共危機感知與應變教育上的重大斷層。

中天新聞稱，影片顯示在煙霧升起、地面血跡斑斑之際，附近仍有路人緩步經過，甚至低頭看手機、慢條斯理地走向車站入口。到了第二波攻擊的中山商圈，張文明目張膽地揮刀奔跑時，周遭仍有民眾若無其事地走動，有的甚至誤以為是街頭表演或煙火特效。清大生科系副教授黃貞祥表示，這不是冷漠而是一種文化性遲鈍，一種長年和平社會所養成的「現場去現場化」心態。在台灣絕大多數人一輩子未經歷過實質的暴力衝突或恐怖攻擊，也從未受過系統性的反恐與避難訓練。面對異常場景直覺往往不是逃生，而是先懷疑自己是不是「想太多」，這種習慣性否認風險的反射行為，成了台灣社會面對突發攻擊時最致命的弱點。