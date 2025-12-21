台北隨機傷人案｜扮生存遊戲玩家購煙霧彈 兇徒籌劃逾1年

台北上周五發生孤狼式襲擊，兇徒殺死3名途人後墮樓亡，另有11人受傷。警方昨稱，27歲兇徒張文去年4月起開始網購施襲裝備，包括戰術手套、防毒面具、防護盾牌和工業酒精等。今年1月更假扮是生存遊戲玩家購入24枚煙霧彈，11月起陸續購入汽油桶、氣體罐、噴槍打火機及甲醇等易燃物。張文施襲動機仍待查，其大學母校指他讀書時行為正常；有指或許是他2021年自願服役時醉酒駕駛被迫退役、人生遭逢重大挫折之後才變激進。
警方調查指，張文今年中撰寫襲擊計劃，打算於台北車站及南京西路百貨各引起一場騷亂；將先在台北車站丟擲汽油彈縱火，接著朝著四周丟擲煙霧彈，再趁著混亂時隨機砍殺路人，然後再轉往南京西路百貨，同樣丟擲汽油彈及煙霧彈後，再一路殺進百貨公司。在上周五傍晚，他幾乎按照計劃施襲，先在台北車站M7出口燃燒汽油彈並投擲煙霧彈，一名57歲男途人上前阻止中刀身亡。張隨後逃往中山站商圈，於馬路上投擲氣油彈後衝進百貨店誠品生活，短短數分鐘沿路斬8名路人，包括讓路與他對望的電單車司機，後者遭割喉一刀身亡，死前託途人「向我爸媽說我很愛他們」。
台北隨機傷人案｜抱著一箱汽油彈 57歲男阻止犧牲
報道指，張於台北車站相連通道內10分鐘內就投擲17枚煙霧彈，其中放在行李箱內的4枚因燃燒汽油彈時不慎燒毀；在中山商圈進行第二波攻擊時，張於馬路上投擲2枚煙霧彈，警方事後在誠品門口發現1顆未爆彈。他在網上購買的煙霧彈全部用上。網上照片可見張抱著一箱汽油彈，有指他準備縱火引發混亂施機斬民眾時，遭57歲余姓男子出面制止，導致裝著汽油彈的行李箱起火燃燒，計劃無法順利進行。余男心臟中刀死亡。一名自稱余15年的好友指出，余男是一位資深的理財高手，個性勤奮好學，除了精通股票專業知識，對命理也有深入研究。在同事與客戶眼中，他是位無私熱心、樂於教導他人的「正義好人」，就是一個這麼樣的人，正義熱血，犧牲了自己，只為了讓傷害降到最小，文末也提及：「兄弟，你的義行應該被宣揚，永遠被永傳，更值得入忠烈祠，因為你值得」。余留下妻子和一對女兒，還有8旬母親。
根據警方調查，退役後曾任保安員的張生前曾搜尋台北捷運車廂殺人案兇徒鄭捷資料，懷疑是模仿犯。調查員在張租屋處、下榻旅館發現大量汽油彈。警方發現張16日開始就在大同區、中山區活動，誠品保安員證實張在18日表示要到頂樓拍攝聖誕照被拒絕。張在翌日施襲斬人，最後走到誠品的頂樓墮樓身亡。