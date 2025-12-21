台北隨機傷人案｜扮生存遊戲玩家購煙霧彈 兇徒籌劃逾1年

台北上周五發生孤狼式襲擊，兇徒殺死3名途人後墮樓亡，另有11人受傷。警方昨稱，27歲兇徒張文去年4月起開始網購施襲裝備，包括戰術手套、防毒面具、防護盾牌和工業酒精等。今年1月更假扮是生存遊戲玩家購入24枚煙霧彈，11月起陸續購入汽油桶、氣體罐、噴槍打火機及甲醇等易燃物。張文施襲動機仍待查，其大學母校指他讀書時行為正常；有指或許是他2021年自願服役時醉酒駕駛被迫退役、人生遭逢重大挫折之後才變激進。

警方調查指，張文今年中撰寫襲擊計劃，打算於台北車站及南京西路百貨各引起一場騷亂；將先在台北車站丟擲汽油彈縱火，接著朝著四周丟擲煙霧彈，再趁著混亂時隨機砍殺路人，然後再轉往南京西路百貨，同樣丟擲汽油彈及煙霧彈後，再一路殺進百貨公司。在上周五傍晚，他幾乎按照計劃施襲，先在台北車站M7出口燃燒汽油彈並投擲煙霧彈，一名57歲男途人上前阻止中刀身亡。張隨後逃往中山站商圈，於馬路上投擲氣油彈後衝進百貨店誠品生活，短短數分鐘沿路斬8名路人，包括讓路與他對望的電單車司機，後者遭割喉一刀身亡，死前託途人「向我爸媽說我很愛他們」。