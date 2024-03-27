台北餐廳「寶林茶室」食物中毒　增至2死2人留醫ICU　均曾食炒粿條或河粉

台北市信義區遠百信義A13百貨公司的素食餐廳「寶林茶室」發生大規模食物中毒案，至今已累計共2人死亡、9人不適入院，當中2人留醫ICU。調查發現身體不適者都曾點炒粿條或河粉

台北市信義區遠百信義A13百貨公司的素食餐廳「寶林茶室」發生大規模食物中毒案，至今已累計共2人死亡、9人不適入院，當中2人留醫ICU。調查發現身體不適者都曾點炒粿條或河粉，有當地醫生懷疑元凶或是「米酵菌酸」（Bongkrekic Acid）毒素，指毒性超強，只要1毫克就可能致命。

新北一名39歲呂姓男子本月22日前往「寶林茶室」食用素食炒粿條及香蘭葉飲料後，出現嘔吐、腹痛、心悸等症狀，送院後病情急轉而下，引發嚴重敗血症、多重器官衰竭，於本月24日不治。另一名66歲男子本月19日前往餐廳享用炒粿條，之後出現腹瀉、虛弱、倦怠的症狀，並前往醫院就診，並被診斷為急性腎衰竭，入住加護病房接受治療，最終今日(27日)不治身亡。

食藥署說昨晚聯同疾管署、台北市衛生局及毒理專家，到餐廳了解食材原料與製程等可能導致中毒之相關環節，抽驗高麗菜、豆芽菜、粿條、鴻喜菇、香蘭葉及醬油等食材進行相關檢驗。台北市長蔣萬安已勒令餐廳所有分店停業，並呼籲近來曾前往該餐廳用膳的民眾，注意身體狀況。新光醫院感染症主任黃建賢表示，這波中毒現象來得又急又快，此種急症狀況相對罕見。

台媒引述一名不願具名的醫生推測，致命元凶恐怕是毒性超強的「米酵菌酸」毒素，只要1毫克就可能致命，通常來自保存不當的發酵米及米類製品（如河粉），就算煮熟也不一定就能避免中毒，毒素入侵人體後會癱瘓「粒線體」引發重症，而且毒素非細菌，想透過分泌物、糞便等培養檢驗恐怕也測不出來。

