台南古廟香爐被埋下生雞脾 民俗專家：落降頭「破壞神威」

這是要「爭生意」嗎？台南一間香火鼎盛的古廟「南勢街西羅殿」，今日上午清理香爐時察覺有異，扒開香灰，竟挖出一隻生雞脾，懷疑有人「落降頭」欲「破壞神威」。廟方翻查閉路電視，發現一名男子周日凌晨近2時去到西羅殿，左顧右盼之後走到香爐前埋下生雞脾，再拿出一支疑似米酒，倒一些入口後噴向香爐，然後施施然離開。
廟方公開閉路電視籲網民協助「緝兇」
廟方表示，幸香爐不大又時常清理，才及時發現問題，質疑該名男子是精神有問題還是故意為之。廟方又指，在香爐內埋下生雞脾這種行為，不但生雞脾會漸漸腐爛發臭，還嚴重影響廟譽，是一大忌諱，一定追究到底。廟方已在Facebook專頁公開閉路電視片段，呼籲網民協助「人肉搜尋」，「請他來說明一下是何居心」。
民俗專家：大廟易招妒忌 或宗教狂熱者所為
有台灣傳媒引述當地民俗專家廖大乙表示，以民俗角度來說，在香爐埋入生雞脾是降符(降頭)的一種，主要用意是「破壞神威」，噴灑米酒則是「加催術」，加速降頭術的威力，但降頭不能見天，一旦被發現挖出見天就破功。廖大乙又指出，這種降頭術俗稱「葉仔路」，比較大可能是宗教狂熱者故意為之，因為大廟易招來妒忌，而要落降頭的人需要立重誓，對施術者勢必有非常大的反噬效果，精神有問題的人不太可能如此大費周章。
根據維基百科，台南南勢街西羅殿建於清康熙五十七年，古稱鳳山寺、聖王公舘，主祀廣澤尊王、配祀十三太保等神祇，是台灣廣澤尊王信仰中心。