台南古廟香爐被埋下生雞脾 民俗專家：落降頭「破壞神威」

這是要「爭生意」嗎？台南一間香火鼎盛的古廟「南勢街西羅殿」，今日上午清理香爐時察覺有異，扒開香灰，竟挖出一隻生雞脾，懷疑有人「落降頭」欲「破壞神威」。廟方翻查閉路電視，發現一名男子周日凌晨近2時去到西羅殿，左顧右盼之後走到香爐前埋下生雞脾，再拿出一支疑似米酒，倒一些入口後噴向香爐，然後施施然離開。

廟方公開閉路電視籲網民協助「緝兇」

廟方表示，幸香爐不大又時常清理，才及時發現問題，質疑該名男子是精神有問題還是故意為之。廟方又指，在香爐內埋下生雞脾這種行為，不但生雞脾會漸漸腐爛發臭，還嚴重影響廟譽，是一大忌諱，一定追究到底。廟方已在Facebook專頁公開閉路電視片段，呼籲網民協助「人肉搜尋」，「請他來說明一下是何居心」。