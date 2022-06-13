台南美術館「地獄展」未開幕先轟動 殭屍照一夜吸5.6萬LIKE

在台灣，台南市美術館一個即將舉行的大型展覽未展出先轟動，其Facebook專頁昨日簡單貼出展覽名稱、時間、地點和一張展品相，就吸引到5.6萬名網民點讚「圍觀」，遠遠超越該專頁其他帖文的幾十至幾百個讚，連網站都因太多網民瀏覽而一度無法打開。

這個引起大量網民興趣的展覽，是台南美術館與法國凱布朗利博物館合作的「亞洲的地獄與幽魂」，本月25日起至10月16日展出，橫跨整個農曆七月「鬼月」、中秋節和重陽節。

台灣網民：光看照片就嚇死

宣傳照裡的場景，疑似傳說中的「湘西趕屍」，只見一排膚色慘白、指甲鋒利、露出獠牙、翻起白眼、穿著清朝服裝「向前跳」的殭屍。不少台灣網民留言表示「嚇到」、「光看照片就要嚇死了，去現場應該沒命了」、「我怕回家做惡夢」、「有沒有考慮過夜巡守衛的心情」、「警衛晚上巡邏心臟要很大顆」。

活躍於各熱點留言區的台南市長黃偉哲也留言，想像進入展覽廳瞬間會「不知所措」，沒想到該專頁小編竟然叫市長「暫時停止呼吸就可以了！」中央社新聞粉絲團就查詢，「請問展場有多大？暫時停止呼吸逛得完嗎？」

網民跪求午夜場、夜宿展館

許多網民則對展覽表示期待，稱「如果加開午夜場就更棒了」、「跪求開放夜宿展館」、「可以比照海洋生物館辦理夜宿活動，以及小小林正英收妖夏令營」，還有人揚言要扮成「一眉道人」、「九叔」林正英「壯膽」，甚至建議館方開拓「副業」，「財富密碼：在展場前賣大蒜和開設托嬰中心」、「館方入口前可以賣一下期間限定的糯米啊，記得純糯米，別亂添加其它的」、「門票可以做成一張符，說不定會派上用場」、「這個在門口擺一攤收驚應該生意會很好」。

台灣網民留言：