台南美術館「地獄展」鬼月推Cosplay午夜場 網民：第一次這麼想去美術館

萬眾矚目的台南市美術館「亞洲的地獄與幽魂」展覽已於上月25日在一片尖叫聲中開幕，開幕當日人流多到要停止售票閉館截龍，本月開始更要預約及分時段參觀。對於網民一直「敲碗」要求的午夜場和Cosplay，台南市美術館從善如流，日前在Facebook宣布，在農曆七月3個重要時刻特別開設3場「百鬼漫遊」Cosplay午夜場，「讓亞洲的幽魂傾巢而出，一起中元普渡，再一同返回地獄」。​

3場特別展在鬼月重要日子「的隔天」午夜舉行

台南市美術館介紹，3場活動分別在「鬼門開」的隔天(農曆七月初二，7月30日)、中元節(盂蘭節)的隔天(農曆七月十六日，8月13日)，以及「鬼門關」的隔天(農曆八月一日，8月27日)，主題為「破地獄」。每場名額僅150組，每組2人，即共300人，只可以扮「亞洲的幽魂鬼怪」，或者與展覽主題相關的裝扮，「吸血鬼、狼人、活屍……等西方猛鬼們請先暫離」。

俏皮的台南市長黃偉哲又留言，稱「你們組CP，紅線我準備」。有網民就表示，「我覺得我可以扮貞子，再帶一個人當電視應該就完美了」、「紅衣小女孩有道士要組CP嗎」。有網民揶揄，「『的隔天』很重要，才能分出誰是真的」。

不少網民更稱，「第一次這麼想去美術館」、「太讚了，沒想過美術館有開放cosplay的一天」、「玩這麼大，以後是要叫全台的展場怎麼活啊！(曾經當過策展人的心聲)」、「去門口等散場，看百鬼夜行」。