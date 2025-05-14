台女北海道闖浴場偷拍有赤裸住客入鏡　上載社交網網民狠批酒店求刪帖

日本的溫泉、浴場等基本上都禁止任何攝影或錄影，但最近有台灣旅客在日本北海道一間度假酒店，竟在浴場拍攝多張內部照片，並在社交平台分享多達21張照片，部分更影到其他赤裸的住客。事件曝光後，涉事台灣旅客已經刪去有關帖文。

一名陳姓台灣旅客，早前與丈夫入住北海道的著名溫泉旅館「留壽都度假酒店」，其間疑無視浴場禁止拍攝的規定，在內拍下多張環境相，包括其他正赤裸沖洗和浸泡的住客。她其後把多達21幅相片上載至社交平台facebook部分群組，並寫下「泡完喝杯水！很舒服」的描述。

不過，相關帖文在發布5日後始被其他網民發現，隨即引來大批網民聲討，「禁止攝影寫得清清楚楚，也是基本的常識，這是犯法的行為，你還放上公開的網路」、「是什麼人會在浴場拍別人」、「好誇張，有個人正面胸部被拍得超清楚。」

有人重提港婦韓汗蒸幕拍照事件

涉事度假酒店其後亦在帖文留言要求移除，並強調溫泉館內禁止攝影和錄影。事主最終在一片謾罵聲下刪除不同群組的相關帖文和照片。有網民認為酒店處理方式溫和，「酒店竟然好聲好氣叫刪文，這種應該直接報警，永久禁止入境日本。」此外，有人就重提去年7月一名67歲婦人因在南韓濟州島一間汗蒸幕「打卡」，而在當地被控「電話攝影罪」、滯留近8個月及花費共30多萬元一事，「千萬不要心存僥倖。」