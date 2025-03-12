台女未經許可登山 腳傷需消防直升機救援 被索償5萬港元

台灣一名30歲行山女子上月28日獨自前往南三段登山(位於南投縣信義鄉和花蓮縣萬榮鄉、卓溪鄉的交會處)，期間右腳趾腫痛求援，南投縣消防局調動空勤直升機救援。當局及後發現該名女子未申請登山許可，將開罰1萬元台幣(約2360港元)以上、5萬元台幣(約1.2萬港元)以下罰鍰，空勤總隊結算飛行成本21萬台幣(約5萬港元)，將向對方索償。
台媒報道，該名30歲高姓女子於2月28日從花蓮縣瑞穗鄉入山，獨攀南三段，原訂3月6日從信義鄉東埔下山。3月3日她走到信義鄉可樂可樂安山時，右腳拇指腫脹，因服藥仍無法止痛，由山友協助報警求援。
救援成本需自行負擔
由於可樂可樂安山位在中央山深處，從東埔入山救援估計得走4天，南投縣消防局一方面組織救援隊，考量最近天氣多變，為了快速救援傷患，也申請空勤直升機救援。
空勤第二大隊接獲命令後，派遣黑鷹直升機前往信義鄉山區，成功救援高女，及後由救護車送醫治療。消防人員查閱高女資料，發現她未依法規申請入園、入山，又獨攀南三段長程路線。消防和空勤人員為了救援，動員人力和直升機，依「南投縣登山活動管理自治條例」第四條和第六條規定，未申請入山入園許可、未辦理登山綜合保險，對高女開出告發單，將處1萬元台幣以上、5萬元台幣以下罰鍰。空勤第二大隊表示，黑鷹直升機飛行山區1小時成本約21萬台幣，女子未經許可登山，救援成本需自行負擔，將請南投縣消防局向高女索償。