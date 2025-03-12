台女未經許可登山 腳傷需消防直升機救援 被索償5萬港元

台灣一名30歲行山女子獨攀南三段，行經可樂可樂安山因右腳趾腫脹對外求援，由空勤直升機將她救下山送醫治療。(網上圖片)

台灣一名30歲行山女子上月28日獨自前往南三段登山(位於南投縣信義鄉和花蓮縣萬榮鄉、卓溪鄉的交會處)，期間右腳趾腫痛求援，南投縣消防局調動空勤直升機救援。當局及後發現該名女子未申請登山許可，將開罰1萬元台幣(約2360港元)以上、5萬元台幣(約1.2萬港元)以下罰鍰，空勤總隊結算飛行成本21萬台幣(約5萬港元)，將向對方索償。

台媒報道，該名30歲高姓女子於2月28日從花蓮縣瑞穗鄉入山，獨攀南三段，原訂3月6日從信義鄉東埔下山。3月3日她走到信義鄉可樂可樂安山時，右腳拇指腫脹，因服藥仍無法止痛，由山友協助報警求援。