台女穿性感白裙蕾絲袖套參加閨密婚禮 不忿被指「心機婊」上網「問意見」

參加婚禮的衣著有幾項「潛規則」，對於女士來說，最大禁忌一定是不能穿得像新娘一樣，例如全白、大紅。台灣就有一位女子近日參加閨密婚禮後，收到閨密傳訊息稱，「我老公那邊的親戚一直說到底誰是新娘，你是故意穿這樣想跟我搶焦點嗎」。該名女子還將事件放上台灣網上討論區「Dcard」，強調收到訊息後「真的很不知所措」，並指另一位朋認為其穿著沒有問題，男友也覺得是閨密小題大做，詢問網民「這樣穿真的很(心機)婊嗎？拜託大家認真給我意見」。 男家親戚不斷問「誰是新娘」 該名女子表示，日前去參加結識10年的閨密的婚禮，「婚禮原本都很開開心心的，但後來閨密在敬酒時都不太跟我說話，連最後送客時的合照也都沒跟我拍」，隔天甚至收到閨密傳來訊息，批評其穿著令她很尷尬，令男家賓客都在問「誰是新娘」。閨密還指出，「我很想幫你講話，但我真的無法……這是我的婚禮，不是你的伸展台耶……希望你可以給我一個合理的解釋」。

台女稱朋友覺得無問題 男友認為閨密小題大做 該名女子坦言，收到訊息當下很不知所措，於是詢問另一位有去婚禮的朋友，「另一個朋友說她覺得我穿得很好看啊，沒甚麼問題，但不知道為甚麼有聽到別桌的人說我穿得很心機。我後來仔細想想我的穿搭真的沒甚麼特別的耶。詢問過男友後，男友也覺得是閨密太小題大作」。該名女子同時附上當日所穿同款衣服的淘寶賣家照片，可見是一件十分性感的白色低胸連身短裙，還配有一對白色蕾絲飄帶手袖。 網民：除了新娘，不在婚禮穿白紗不是常識嗎？ 台灣網民一面倒批評，「白色還蕾絲，裙子又很短」、「除了新娘不應該在婚禮上穿白紗不是常識嗎」、「穿這樣真得不行。要是我是你朋友也會不爽」、「真的完全不行，白色+蕾絲，難怪新娘會生氣」、「超婊，你朋友已經算好的了，沒把你直接趕出去甚至還想跟你好好聊聊」、「我在婚禮公司工作三年，真的還沒看過哪個女生會穿成這樣喧賓奪主」。