台安老院女護理員直播強行為老翁手淫 猥褻罪成罰款8萬

台南一名26歲安老院女護理員以暱稱「護濕辣嬌」帳號在付費直播網站，多次在病房、辦公室裸露身體並使用情趣用品，甚至猥褻院內一名失智及無法動彈的老翁，強行為對方手淫

台南一名26歲安老院女護理員，為賺網絡流量獲利，直播猥褻院內一名失智及無法動彈的老翁，強行為對方手淫，獲得1萬新台幣(約2400港元)利潤。網民舉報事件後，女護理員在法庭被判乘機猥褻罪成，一審判處9個月監禁，二審改判囚6個月，惟可罰款兼賠償受害人共約33萬新台幣（下同、約8萬港元）代替刑期。

案情指，該名姓李的女護理員未婚，於2022年6月至8月任職一間私營安老院期間，多次在病房、辦公室裸露身體並使用情趣用品，甚至以暱稱「護濕辣嬌」帳號在付費直播網站發布猥褻過程，與網民大談色情話題，又會應要求「表演」。李女還向一名腦病變及無法動彈的男院友，以手伸入棉被，用手套強行為對方手淫，圖吸引網民觀看，獲得網站5000元至1萬新台幣的分成。

網民戲稱「極樂安老院」 看不過眼舉報

有網民戲稱是「極樂安老院」，亦有人看不過眼舉報事件，家屬得悉後憤而報警，台南市社會局及警方介入主動調查。李女起初只承認直播自慰、挑逗院友等猥褻畫面，但被移送地檢後才承認為男院友手淫。

李女被控乘機猥褻罪，台南地方法院一審時認為李女為圖私利，對護老院長者作出猥褻行為，侵害個人隱私及人性尊嚴，加上並未與受害人達成和解，判處李女9個月徒刑，她不服上訴，在二審進行期間，李女重新找到工作，7月時並與受害人家屬達成和解，將分10期賠償對方共15萬台幣。李女目前再任護理員，月薪約3萬多台幣，台南高分院考慮到她有意悔改，還要償還父母替她處理的債務，而且8月已付家屬第一期和解金，二審改判6個月，惟可罰款連賠償共約33萬新台幣代替刑期。