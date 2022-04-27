台擬放寬港人就業定居條件 國台辦：政治操弄 亂港謀獨

台灣計劃5月起放寬港人赴台就業定居條件。在北京，國台辦發言人馬曉光今日被問到，屆時正值香港行政長官選舉，時機是否很敏感時，批評民進黨當局不斷操弄香港事務，完全是出於「亂港謀獨」政治私利，本質上是吃香港民眾的「人血饅頭」，警告民進黨當局「所有亂港的罪狀都將被依法懲處」。

工作居留滿5年 月薪達5.05萬新台幣 可申請定居

台灣陸委會發言人邱垂正上周表示，內政部暫定5月1日公布生效的「香港澳門居民進入台灣地區及居留定居許可辦法」修正案，將解決專業人才赴台工作只能居留無法定居的問題。自修正案公布生效當日起，港澳專業人士在台工作連續居留5年、每年在台居住最少183天，且最後一年每月收入達基本工資兩倍，即可申請定居。

邱垂正強調，只要符合資格就可以申請，不會因為申請者原本是大陸人或者公務員就被拒絕，惟涉陸背景港人的相關審查會加強，而港人在台居留或定居，都不用放棄香港居民資格。

台灣目前的每月基本工資為25,250元(新台幣，下同)(約6,733港元)，2倍即為50,500元(約13,466港元)。

陸委會：投資移民申請失敗 主因是「假投資」

邱垂正又提到，不少港人投資移民申請不獲許可的原因，往往不是出生於大陸或者公務員這些因素，絕大多數都是沒有實際營運，提交的地址登記有上百家公司，或者由移民公司協助提交假的商業契約或單據，設立「紙上公司」輪流投資，或者無員工在場辦公，或者所繳費、所購買的單據與公司經營無關。