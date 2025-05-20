台新北市78歲司機高速衝燈 最少3死16傷死者包括兩學童

台灣新北市發生嚴重車禍，一名78歲男子昨午駕車駛至三峽區一處燈位時，高速衝過紅燈，撞向正在燈位等候的電單車及過馬路學生。截至本港時間昨晚7時，造成最少3死16傷，死者包括兩名12歲女學生及一名40多歲女家長，涉事司機亦昏迷。有目擊者指，事發時涉事汽車時速估計有近100公里，「他衝很快，當時都沒有煞車」。

事發在下午4時許，現場是三峽區北大國小附近，時值放學時間，有其他車輛的車cam拍到，涉事汽車先猛撞停在紅燈前的一輛電單車，之後再撞向正在過馬路的學童。