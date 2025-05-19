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中國
2025-05-19 20:00:00

台新北市78歲司機高速衝燈 最少3死16傷 死者包括兩學童(有片慎入)

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涉車私家車高速撞向途人一刻。(互聯網)

涉車私家車高速撞向途人一刻。(互聯網)

車禍現場。(互聯網)

車禍現場。(互聯網)

20:00 更新內容

台灣新北市發生嚴重車禍，一名78歲男子今日(19日)下午駕車駛至三峽區一處燈位時，高速衝過紅燈，撞向正在過馬路的學生。截至本港時間晚上7時，造成最少3死16傷，死者包括兩名12歲女學生及一名40多歲女家長，涉事司機亦昏迷。有目擊者指，事發時涉事汽車的時速估計有接近100公里，「他衝很快，當時都沒有煞車」。

高速撞向放學學生

事發在下午4時許，現場是三峽區北大國小附近，時值放學時間，有其他車輛的車cam拍到，涉事汽車先猛撞停在紅燈前的一輛電單車，之後再撞向正在過馬路的學童。多人隨即被撞飛倒地，滿地是血情況駭人。有民眾見狀立即衝前救人，有人大叫「誰會CPR？」，呼籲其他人一起幫忙。

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消防等部門到場救人，據報被撞者有4人送院前搶救「院外心臟停頓」(OHCA)，幸當中一名12歲女童經搶救後走出鬼門關；另有15人受傷，分別為5名成人及10名學童，當中4人重傷，分別送往3間醫院救治。死傷者年齡介乎5至78歲。

一名前往補習的女學生稱，當時「突然聽到一聲巨響，然後就看到很多人倒在地士，其他人衝上去急救」，她立即打電話給媽媽報平安。另名58歲婦人則憶述，「他(司機)衝很快，當時都沒有煞車，就是一台車從對面衝過來」。

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警方初步調查指，涉事的78歲佘姓男子，座駕衝前約140米後撞上中央分隔島才停下，他因安全氣袋彈出臉部受傷，目前昏迷留院。

事發片段︰

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