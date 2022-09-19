台東地震｜今早再有5.9級餘震 花蓮金針花景點500遊客仍被困

台東6.8級地震受傷人數持續增加，截至今早8時增至1死146傷，其中在花蓮富里六十石山清理落石的一名清潔工人遇餘震，走避不及被山石砸中，腿部骨折，正在深切治療部留醫，情況穩定。

對外道路遭落石阻斷的金針花景點六十石山及花蓮玉里赤科山，仍有約500名遊客被困，其中六十石山情況嚴重，上、下山道路都全被阻斷。富里鄉長陳榮聰表示，已在山區安置400多名遊客，當局持續清理落石，冀今日將道路搶通，送被困遊客下山。

赤科山主要對外道路仍未搶通，94名遊客被困，部分人是在昨午落山途中遇地震被困山路，進退不得。救援人員晚上上山搜救，協助遊客爬過落石，暫時安置在山區民宿、農家。赤科山目前仍有一條山路可供車輛通行，有被困的團體遊客今日獲領隊安排車輛上山接走，其他被困遊客亦將獲安排接載落山。

全台148校受損 台東至花蓮火車服務未恢復

地震還造成全台17縣市148間學校受損，高雄市佔最多有45間，其次是花蓮37間、台東21間，初步估計損失達2,267萬元新台幣。台鐵花蓮至台東路軌扭曲變形、電線桿斷，目前仍未完成搶修，台鐵今日安排接駁巴士接載受影響乘客，截至早上10時半共接載1,110人。

另外，花蓮今早10時07分發生黎克特制5.9級地震，為昨日6.8級地震的餘震，震央位於花蓮卓溪鄉，震源深度13.4公里。台灣中央氣象局指出，截至今早9時，前震加餘震已達146次，其中主震發生後半小時內每1至3分鐘都有餘震，之後漸漸拉長到約10分鐘一次、半小時一次，就監測來看，地震大趨勢正在減緩，但未來兩三天還會有5級以上餘震。