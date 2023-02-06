台灣佛光山星雲大師圓寂 曾說「我沒有舍利子」望死後一切從簡

台灣佛教四大名山之一「佛光山」開山祖師星雲大師昨午圓寂，享年96歲。台灣傳媒報道，星雲大師患有高血壓、高血糖、高血脂，並曾腦中風，近期因血壓過低，在高雄長庚醫院深切治療部留醫，至昨午病情惡化，在弟子護送下離開醫院，最後於佛光山圓寂。
星雲大師：來世還要做和尚
佛光山常務副住持兼都兼院院長慧傳法師表示，星雲大師昨午5時在眾弟子念佛聲中安詳逝寂，又透露星雲大師是用「老死病生」的角度看待人的生老病死，意思是「人死後還會生，生了後又會死，生生不息、循環不已」，且星雲大師生前曾說「來世還要做和尚」，「就是說，在生死輪迴中，他是自由自在、沒有罣礙」。
星雲大師曾在2013年寫下5,000字遺囑，定名為《真誠的告白》，當中提到，「對於人生的最後，我沒有舍利子，各種繁文縟節一概全免，只要寫上簡單幾個字，或是有心對我懷念者，可以唱誦『人間音緣』的佛曲。如果大家心中有人間佛教，時時奉行人間佛教，我想，這就是對我最好的懷念，也是我所衷心期盼」。
星雲大師圓寂頌讚典禮下周一舉行
佛光山今日發出訃聞，即日起暫停所有對外活動，每日上午9時至下午5時開放公眾弔唁；眾弟子謹遵祖規一切從簡，不設治喪委員會、不個別發訃聞、不做繫念佛事，下周一上午9時在佛光山雲居樓舉行圓寂頌讚典禮。
星雲大師12歲南京出家 1967年在台開創佛光山
星雲大師俗名李國深，1927年8月生於江蘇江都縣，12歲時隨母親離鄉到南京尋找因戰亂而失蹤的父親，途經棲霞山時，一位知客師問他是否願意出家，他直覺答應後，就拜住持志開上人為師，剃度出家，法名徹悟，號今覺。
星雲大師1949年遷居台灣後，在桃園中壢圓光寺修行，後曾兩度被誤認為匪諜入獄；1953年應邀進駐宜蘭雷音寺大力弘法，1963年在高雄壽山寺創辦「壽山佛學院」推動僧伽教育，1967年在高雄大樹鄉破土建寺，定名為「佛光山」，擴辦「佛光山叢林學院」，逐漸將佛光山發展成台灣佛教四大名山之一，與法鼓山、中台山、慈濟齊名，並逐步在香港、馬來西亞、澳洲、印度等世界各地設置共16所佛教學院及逾300所寺院道場。
星雲大師提倡「人間佛教」 廣涉文化、教育、慈善、媒體
星雲大師提倡「人間佛教」，積極透過文化、教育、慈善、媒體等事業來發展宗教，除了佛教學院，還創辦了各級學校，包括幼稚園、小學、中學、社區大學，甚至在台灣、美國、澳洲、菲律賓等地創辦5所大學，又成立《人間福報》、人間衛視，成為首位創辦佛教電視台的台灣法師。
星雲大師多次動手術 2016年腦中風後減少公開露面
然而，星雲大師健康狀況並不佳，除受「三高」之苦外，1995年就曾因心臟冠狀動脈阻塞而動手術，2003年又因慢性膽囊炎開刀切除膽囊。因需用胰島素治療，2010年更出現眼細胞鈣化，幾乎完全失明；2011年又因籌建佛光山佛陀紀念館而過度疲勞，兩度中風住院治療。2016年10月，星雲大師因出血性腦溢血入院，幸開刀清除腦中血塊後恢復意識，但此後逐漸減少公開露面。
星雲大師：歲數多少不重要 重要是你留下的生命意義
雖然多次經歷病痛，但星雲大師常表示，「把病痛當作自己的好朋友，人生會有不一樣的想法，心情也會很輕鬆，我想如果沒生病我可能會更忙碌」，惟也曾在動手術面對操刀醫生問「怕不怕死」時笑稱「死不是很怕，但怕痛」，因為「出家人若怕死，行佛半生未免冤枉；若說不怕，卻顯得矯情」。
晚年時星雲大師曾提到，「我不計較死亡，只要不痛苦，當它睡覺、安眠就好」，又指「人的一生活的歲數多少不重要，重要的是你留下的生命意義」。
台灣傳媒引述據星雲大師親近人士指出，晚年星雲大師手抖得很厲害，外出幾乎都要輪椅代步，雙眼更幾乎全盲，連提筆寫最愛的書法都有困難。