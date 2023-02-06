台灣佛光山星雲大師圓寂 曾說「我沒有舍利子」望死後一切從簡

台灣佛教四大名山之一「佛光山」開山祖師星雲大師昨午圓寂，享年96歲。台灣傳媒報道，星雲大師患有高血壓、高血糖、高血脂，並曾腦中風，近期因血壓過低，在高雄長庚醫院深切治療部留醫，至昨午病情惡化，在弟子護送下離開醫院，最後於佛光山圓寂。

星雲大師：來世還要做和尚

佛光山常務副住持兼都兼院院長慧傳法師表示，星雲大師昨午5時在眾弟子念佛聲中安詳逝寂，又透露星雲大師是用「老死病生」的角度看待人的生老病死，意思是「人死後還會生，生了後又會死，生生不息、循環不已」，且星雲大師生前曾說「來世還要做和尚」，「就是說，在生死輪迴中，他是自由自在、沒有罣礙」。

星雲大師曾在2013年寫下5,000字遺囑，定名為《真誠的告白》，當中提到，「對於人生的最後，我沒有舍利子，各種繁文縟節一概全免，只要寫上簡單幾個字，或是有心對我懷念者，可以唱誦『人間音緣』的佛曲。如果大家心中有人間佛教，時時奉行人間佛教，我想，這就是對我最好的懷念，也是我所衷心期盼」。

星雲大師圓寂頌讚典禮下周一舉行

佛光山今日發出訃聞，即日起暫停所有對外活動，每日上午9時至下午5時開放公眾弔唁；眾弟子謹遵祖規一切從簡，不設治喪委員會、不個別發訃聞、不做繫念佛事，下周一上午9時在佛光山雲居樓舉行圓寂頌讚典禮。