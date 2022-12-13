台灣佳德鳳梨酥放棄大陸市場 指註冊進口被要求交出配方

不過，有網民質疑，陸方要求提交的應是「食品添加劑比例」，而非材料比例，認為「要求記載這個很正常吧？每個國家對食品添加物的規定都不一樣……「不能亂講說中國要求你商業機密」。還有人揶揄，「台灣食品好吃的機密，都在添加物裡吧」。

其中一家放棄補件的台北知名鳳梨酥店「佳德糕餅」，向台灣傳媒聲稱感覺遭到刁難，指被要求補交的資料包括「廠房設定」、「鳳梨酥配比」等資料，例如台灣員工有多少，糖、奶油比例如何等，牽涉到商業秘密，乾脆放棄大陸市場。知名食品廠「義美」也透露，陸方要求補件內容部分涉及工廠機密，故兩年前已放棄補件。

根據大陸海關總署去年4月公布《進口食品境外生產企業註冊管理規定》，加強規管進口食品，當中提到，「海關總署根據對食品的原料來源、生產加工工藝、食品安全歷史數據、消費人群、食用方式等因素的分析，並結合國際慣例確定進口食品境外生產企業註冊方式和申請材料。經風險分析或者有證據表明某類食品的風險發生變化的，海關總署可以對相應食品的境外生產企業註冊方式和申請材料進行調整」，又提到「必要時，海關總署可以要求提供企業食品安全衛生和防護體系文件，如企業廠區、車間、冷庫的平面圖，以及工藝流程圖等」。

佳德發聲明強調深耕台灣 民眾排隊爆買

對於補件爭議，佳德昨在Facebook專頁「佳德鳳梨酥」發聲明，強調一直使用上等食材，並稱「外銷與否，並不影響本店經營方向，佳德糕餅始於台灣，也深耕台灣，做好優質糕餅以及服務顧客，才是本店經營目標」。

台灣傳媒報道，佳德鳳梨酥門市今日上午8時半開門前，已出現排隊購買糕點的人龍，主要是台灣民眾，其次是日本遊客。有台灣民眾強調，「自己人挺自己人才最重要」，自己會每日買一盒，支持「在地好味道」。有上班族就特地在午飯時間前去幫襯，稱「這種寧願深耕台灣的店家，就一定要用行動來力挺」。還有來自南部的顧客一次過買5大箱鳳梨酥，共40盒。

佳德：本來就沒出口到其他國家

佳德鳳梨酥今日再回應事件稱，本來就沒有出口到其他國家，主要客戶是本地民眾及各地觀光客，但有客戶希望他們出口到大陸，才提出申請，故不補件對生意影響不大。另一家被要求補件的知名糕餅名店「郭元益」，日前也提到，出口到大陸市場的比例不高，最大比例是美國、加拿大和日本，沒有大陸市場也不影響公司業績。