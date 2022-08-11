台灣問題白皮書｜黨媒解構兩岸統一後「台灣特區」框架

最新一份台灣問題白皮書承諾，和平統一後實行「一國兩制」，會充分尊重台灣人的社會制度和生活方式等。圖為新北淡水街頭。(路透社)

共青團北京市委機關報《北京青年報》則以「統一後的『台灣特別行政區』是甚麼樣」為題，解構這份台灣問題白皮書。

官媒《環球時報》引述多名兩岸分析人士指，這份白皮書既是對未來國家統一安排的戰略規劃，也是反制美國眾議院議長佩洛西竄台、美台勾連的重要有力措施。

台灣問題白皮書｜「一國兩制」出現15次

《北京青年報》指，「一國兩制」在這份白皮書中出現了15次。實現兩岸和平統一，必須面對大陸與台灣社會的制度和意識形態都不同這個基本問題，而「一國兩制」正是為解決這個問題而提出的「最具包容性的方案」。

台灣問題白皮書｜「高度自治」前提是「確保國家主權」

前兩份台灣問題白皮書都有提到，和平統一後，台灣可以成為「高度自治」的「特別行政區」，今次白皮書再次重申這一保證，強調台灣可以實行不同於祖國大陸的社會制度，兩種社會制度「長期共存、共同發展」，但必須有此前提——「確保國家主權、安全、發展利益」。

台灣問題白皮書｜充分保障台灣同胞私人財產

今次白皮書還承諾，「一國兩制」在台灣的具體實現形式，會充分考慮台灣現實情況，並會充分吸收兩岸各界意見和建議，充分照顧台灣同胞利益和感情；台灣同胞的社會制度和生活方式等將得到充分尊重，台灣同胞的私人財產、宗教信仰、合法權益將得到充分保障。

台灣問題白皮書｜今次無提「不派軍隊駐台」

另外，前兩份白皮書都曾提及「不派軍隊和行政人員駐台」，但今次白皮書並無這一表述。