台灣問題白皮書｜黨媒解構兩岸統一後「台灣特區」框架

國務院台灣事務辦公室(國台辦)、國務院新聞辦公室昨發表《台灣問題與新時代中國統一事業》白皮書，是繼1993年及2000年後，北京第三次就台灣問題發表白皮書，亦是中共十八大以來首份涉台白皮書。
台灣問題白皮書｜兩岸統一安排上的戰略規劃
官媒《環球時報》引述多名兩岸分析人士指，這份白皮書既是對未來國家統一安排的戰略規劃，也是反制美國眾議院議長佩洛西竄台、美台勾連的重要有力措施。
共青團北京市委機關報《北京青年報》則以「統一後的『台灣特別行政區』是甚麼樣」為題，解構這份台灣問題白皮書。
台灣問題白皮書｜「一國兩制」出現15次
《北京青年報》指，「一國兩制」在這份白皮書中出現了15次。實現兩岸和平統一，必須面對大陸與台灣社會的制度和意識形態都不同這個基本問題，而「一國兩制」正是為解決這個問題而提出的「最具包容性的方案」。
台灣問題白皮書｜「高度自治」前提是「確保國家主權」
前兩份台灣問題白皮書都有提到，和平統一後，台灣可以成為「高度自治」的「特別行政區」，今次白皮書再次重申這一保證，強調台灣可以實行不同於祖國大陸的社會制度，兩種社會制度「長期共存、共同發展」，但必須有此前提——「確保國家主權、安全、發展利益」。
台灣問題白皮書｜充分保障台灣同胞私人財產
今次白皮書還承諾，「一國兩制」在台灣的具體實現形式，會充分考慮台灣現實情況，並會充分吸收兩岸各界意見和建議，充分照顧台灣同胞利益和感情；台灣同胞的社會制度和生活方式等將得到充分尊重，台灣同胞的私人財產、宗教信仰、合法權益將得到充分保障。
台灣問題白皮書｜今次無提「不派軍隊駐台」
另外，前兩份白皮書都曾提及「不派軍隊和行政人員駐台」，但今次白皮書並無這一表述。
台灣問題白皮書｜經中央批准後 外國可在台設領事機構
今次白皮書更首次明確，統一後，經中國中央政府批准，外國可以在台灣設立領事機構，或者其他官方、半官方機構，國際組織及機構亦可以在台灣設立辦事機構，相關國際公約可以在台灣適用，相關國際會議可以在台灣舉辦，強調「中國的統一，不會損害任何國家的正當利益包括其在台灣的經濟利益，只會給各國帶來更多發展機遇，只會給亞太地區和世界繁榮穩定注入更多正能量，只會為構建人類命運共同體、為世界和平發展和人類進步事業作出更大貢獻」。
台灣問題白皮書｜統一後台灣人在國際上腰杆更硬
與此同時，今次白皮書對和平統一後，台灣在「一國兩制」下的經濟、民生、國際交往等發展前景，都作出了美好展望，例如台灣經濟將以大陸市場為廣闊腹地，「發展空間更大，競爭力更強，產業鏈供應鏈更加穩定通暢，創新活力更加生機勃勃」；長期困擾台灣經濟發展和民生改善的難題，可在兩岸融合發展、應通盡通中得到解決，且台灣財政收入盡可用於改善民生。國際交往方面，更因為有強大祖國做依靠，台灣同胞「在國際上腰杆會更硬、底氣會更足，更加安全、更有尊嚴」。
台灣問題白皮書｜1993年及2000年均曾發表台灣問題白皮書
《環球時報》介紹，北京之前曾兩次發表台灣問題白皮書。
1993年的第一份白皮書，題為《台灣問題與中國統一》，發表於第一次「汪辜會談」後。「汪辜會談」即台灣海峽交流基金會董事長辜振甫與大陸海峽兩岸關係協會會長汪道涵，1993年4月在新加坡舉行會談，而這是1949年後，兩岸民間代表在官方授權下首度正式接觸。
2000年的第二份白皮書，題為《一個中國的原則與台灣問題》，時值李登輝拋出「兩國論」及陳水扁上台前夕。