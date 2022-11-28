台灣地方選舉民進黨慘敗 CNN：輸在大打「大陸威脅」牌

台灣「九合一」地方選舉上周六落幕，民進黨在縣市長選舉中慘敗，只保住嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣及澎湖縣，蔡英文即時辭任黨主席。美國有線電視新聞網(CNN)認為，蔡英文將選舉全押在「大陸威脅」議題，是民進黨失利主要原因，因為選舉結果顯示民眾更重視經濟、社會福利等民生議題。
台灣選民：對北京威脅論已非常習慣
報道引述一名投票給民進黨的南投選民指出，北京的軍事威脅一直都在，台灣人已經非常習慣，所以投票給誰，這個因素沒有很大影響，自己投民進黨也不是這個原因。一名在大選時投票給蔡英文、今次地方選舉投票給國民黨的新北選民表示，國民黨候選人在地方議題上更強，「我更在乎候選人能為地方民眾帶來甚麼，例如基礎建設計劃及孩童補助」，但台灣領導人會影響到台灣的經濟和國際地位，所以大選時會考慮國際情勢。
郝龍斌：國民黨贏得漂亮 主因是「討厭民進黨」
另一邊廂，國民黨前副主席郝龍斌昨晚在Facebook發文，直言國民黨贏得漂亮，「『討厭民進黨』是國民黨勝選的重要因素」，而國民黨如何贏得2024年大選，是最重要也是唯一目標，冀國民黨不要重蹈2018年覆轍，被勝利沖昏頭。
林濁水：中央政治大氣侯出問題
民進黨創黨元老林濁水就直斥，蔡英文就民進黨敗選辭任黨主席時，「強調中央很努力並指責地方深耕不足」，但以直轄市議員來說，民進黨席位從137席增加到152席，增加15席，「眾所周知，縣市長選舉受中央政治大氣侯變化影響大，而議員席位則和地方耕耘成果息息相關，可見這次選舉民進黨之敗，和總統說的相反，並非地方耕耘不力而是中央政治大氣侯出了問題」。
落選議員：疫情、俄烏衝突 令年輕人不投民進黨
尋求連任第四屆失敗的民進黨台北市中山大同區議員梁文傑則分析，有兩大原因令台灣年輕人今次不投民進黨——疫情和俄烏衝突。梁文傑表示，雖然台灣對疫情「應付得不錯」，但一些情緒根本無法處理，例如疫情嚴重時很多旅行社和餐飲業者停業、倒閉，許多人失業，「他們當然要怪罪給執政黨」；疫苖缺乏時長者優先接種，最後才輪到年輕人，「我們覺得這很科學，但確實讓很多年輕人覺得，為甚麼要上班賺錢的人打不到疫苖，反而是退休在家的族群要被政府特別照顧？」
梁文傑又認為，俄烏衝突以來，「有一種害怕恐懼的情緒正在蘊釀」，因為以前覺得北京是「虛張聲勢」，但如今「好像迫在眉睷」，而且兵役延長，令許多人悄悄改變立場，尤其是最可能上戰場的年輕族群及其父母和祖父母，「於是『票投民進黨，青年上戰場』就開始發酵了」。