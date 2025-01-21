台灣地震｜阿里山監視器疑拍到「地震光」 氣象署專家解畫(有片)

台灣嘉義縣大埔鄉今日（21日）凌晨0時17分發生6.4級強震，地震深度9.7公里，屬極淺層地震，全台灣都有震感，中南部出現許多嚴重災情，至少27人在地震中受傷。有網民發現阿里山風景區管理處監視器，拍到地震當下，鏡頭被震到不停搖晃，數秒後嘉義各地冒出多次白光，接著發生大規模斷電。

根據監視器畫面，今天凌晨0時17分地震發生時，太平雲梯、二延平步道、牛埔仔大草原、里佳資訊站，地面多次閃現白光，照亮夜空，隨後附近區域也發生停電，陷入短暫黑暗，並在15秒後恢復供電。有網民稱是「地震光」，不過也有人認為「是電線、變壓器產生的電弧」、「或許陸地磨擦產生靜電又再釋放」。

不過，地震測報中心主任吳健富表示，從目前的影像分析來看，白光出現的地點距離震央嘉義大埔有一定距離，兩者之間未必有直接關聯，可能是其他因素造成。他補充，地震光通常會在震波波及區域的上空出現，但其與地震規模或震央距離的關聯性尚未確定。例如，震央附近的曾文水庫就未觀測到類似現象，反而是更遠的阿里山地區出現光象，因此推測沒有關聯。

專家：變電器短路

中央大學地球科學所教授顏宏元認為是變電器短路所產生的強光，「變電器燒掉以後就會停電，是地震造成但不是地震前兆，震波在傳遞的時候，傳遞的時候，地下的地層會有一些破裂，破裂就會產生聲音，所以我們通常人感受到地震之前，會感受到地下有地鳴的聲音。」