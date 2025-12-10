台灣大學教師要學生答性經驗、喜歡裸睡否　校方：高度重視

台灣銘傳大學商務英文課程一名陳姓男教師，日前在課堂上要求學生填寫問卷，惟有數條題目涉及個人私隱，包括問學生「昨晚有沒有發生性行為」、「是否處男或處女」、「是否喜歡裸睡」及內衣顏色等，學生只可回答「是」或「與你何干」，該名教師隨後更在課堂當面抽選學生分享答案。校方高度重視事件，已立即啟動關懷處置程序，並已召開性別平等教育委員會討論跟進措施。 ▼課程問卷涉及學生個人私隱題目▼

教師課堂當面抽問學生 據報，涉事陳姓男教師上星期在課堂談及「文化禁忌」議題並推出有23條問題的英文網上問卷，當中8條涉及個人私隱，包括「昨晚有沒有與他人發生性行為」、「今天正穿着甚麼顏色的內衣」、「你在哪裏購買內衣」、「你喜歡裸睡嗎」、「你是否處男或處女」、「是同性戀嗎」。有學生在網上討論區披露事件，提到答題選項僅有「是」(yes)及「與你何干」(none of your business)，並指控教師看到學生回答「與你何干」後，便會形容學生「很難聊」、「怎麼這也不能問」，又會在全班面前公布學生答案及抽選學生分享。

銘傳大學表示，高度重視有商務英文課程教師按課程安排「文化禁忌」議題問卷調查及抽問學生後，引起部分學生感到不舒服，已立即啟動關懷處置程序，並已召開性別平等教育委員會討論跟進措施。該校續指，已經提醒涉事教師往後課程不可再討論類似性別議題、避免安排或造成學生不適的敏感內容等，重申必定努力維護校園安全與多元平等的學習環境。