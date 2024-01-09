熱門搜尋:
段崇智 流感 農曆新年2024 綠置居2023 羽田機場 日本地震 姜濤 薈鳴 彩虹邨重建 萬千星輝頒獎典禮2023 山姆超市 MIRROR 恒生指數 李家超 日圓匯率 御半山 明愛專上學院 騙案 新股IPO 網上熱話 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 垃圾徵費 炎明熹
Ad Block Ad Block
返回
中國
2024-01-09 23:23:48

台灣大選｜大陸發射衛星台灣誤稱導彈 侯友宜：上次發射怎麼無響警報

分享：
愛因斯坦探針

台灣大選｜大陸周二成功發射「愛因斯坦探針」太空科學衛星，惹來台灣導彈風波。(新華社)

大陸周二使用長征二號丙運載火箭，成功發射「愛因斯坦探針」太空科學衛星。有關發射引起台灣民眾恐慌，防空警報短訊聲連環響起，稱大陸發射衛星越過台灣上空，但雙語訊息的英文字眼卻是「導彈」(missile、台灣稱飛彈)。台灣大選周六舉行，選情緊張，民進黨未知能否續掌政府，有人質疑當局發警報「小題大作」，力爭重掌政府的國民黨批評當局此舉是嚇選民，以大陸議題左右投票意向。

國民黨候選人侯友宜則認為，上次大陸射飛彈時無發布警報，這次一下說是衛星、又好像不是，發布標準是甚麼，質疑當局是否又要說大陸介入大選。其競選拍檔趙少康質疑距離選舉剩下3、4天，當局發布訊息嚇台灣選民，有時候介入選舉不是大陸，而是民進黨，「有這樣的嚴重嫌疑」。另一熱門、民眾黨候選人柯文哲稱，今次烏龍事件證實兩岸間缺乏最基本的對話機制，很可能導致重要時刻，資訊判斷失準，爆發危機。他此言論似乎是針對民進黨與大陸關係鬧僵。

台灣大選 台灣大選 台灣大選 台灣大選 愛因斯坦探針 愛因斯坦探針

台灣大選｜警報短訊大響4次 英語稱「導彈」

愛因斯坦探針衛星於昨日下午3時03分，在西昌衛星發射中心升空，並順利進入預定軌道，發射任務獲得圓滿成功。台灣當局發出警報訊息稱，大陸於下午3時04分發射衛星，已飛越南部上空。警報短訊大響4次，台灣傳媒形容短訊引起民眾恐慌，更甚的是英語訊息字眼是「導彈飛越台灣上空，注意」。報道又指，火箭飛行路徑非預警的飛越台灣南部上空，高度位於大氣層外，短訊寫飛越台灣上空令人誤會。當局解釋，短訊英文用語因疏忽未同步更新原系統用字，未能精準表達發射物是衛星而非飛彈，當局就此向社會大眾致歉。至於是否飛越台灣上空，當局未有解釋。

Ad Block

大選拉票進入倒數階段，引起亂發警報質疑。民進黨候選人賴清德表示，當局基於民眾有知情權特別把此訊息傳給社會大眾，一方面要大家不要緊張，一方面也要大家注意若發現有任何殘骸歡迎提供給相關單位。當局這樣做讓民眾知道這件事情，不要讓民眾有任何誤解，他覺得此舉沒有甚麼不妥。

流感｜7個飲食建議 幫你更快從流感速康復 加快流感康復7個建議 加快流感康復7個建議 加快流感康復7個建議 加快流感康復7個建議 加快流感康復7個建議 加快流感康復7個建議 加快流感康復7個建議
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受