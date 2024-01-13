台灣大選2024｜今投票決定未來4年執政者　由柯文哲、賴清德及侯友宜角逐 (持續更新)

台灣大選2024｜台灣的總統選舉今日(13日)舉行，由民眾黨的柯文哲(左)、民進黨的賴清德(中)及國民黨的侯友宜(右)角逐。(資料圖料)

【09:52更新】 台灣的總統選舉今日(13日)舉行，由民眾黨的柯文哲、民進黨的賴清德及國民黨的侯友宜角逐。超過1,900萬合資格選民將在早上8時開始投票，至下午4時投票結束後即時點票，以決定台灣的未來4年的執政者。

當局一共設置1.7萬多個投票及開票所，出動24萬多名選務工作人員。現任台灣的領導人蔡英文早上9時，到新北市的票站投票，呼籲選民踴躍投票，盡公民的義務，亦用手中一票決定台灣前途。同黨的候選人賴清德在台南票站投票後見記者，鼓勵民眾在今日風和日麗的天氣下踴躍投票，展現台灣的民主活力，又說每一次的投票都好珍惜，因為是台灣得來不易的民主，認為應該要珍惜民主。

柯文哲：抱平常心應做的事已做了

至於民眾黨候選人柯文哲就在早上到台北市的票站投票，他表示應做的事已做了，自己今天抱平常心，又指今日天氣好， 投票率應該不錯。

台灣大選投票結束後，中選會將於下周五(19日)或之前公布當選人名單，至下月1日第十一屆立法委員宣誓就職，台灣的第十六任總統和副總統到5月20日宣誓就職。當局提醒表示，今日凌晨零時起，不能在社交平台和媒體為任何候選人助選，違者將被罰10萬至100萬元新台幣(折約2.5萬至25萬港元)。