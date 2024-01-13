熱門搜尋:
萬千星輝頒獎典禮2023 流感 農曆新年2024 觀塘車禍 深圳Costco 輕鐵 綠置居2023 妳不是她 日本地震 姜濤 薈鳴 山姆超市 MIRROR 恒生指數 李家超 日圓匯率 御半山 明愛專上學院 騙案 新股IPO 網上熱話 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 垃圾徵費 炎明熹
Ad Block Ad Block
返回
中國
2024-01-13 09:53:00

台灣大選2024｜今投票決定未來4年執政者　由柯文哲、賴清德及侯友宜角逐 (持續更新)

分享：
台灣大選2024｜台灣的總統選舉今日(13日)舉行，由民眾黨的柯文哲(左)、民進黨的賴清德(中)及國民黨的侯友宜(右)角逐。(資料圖料)

台灣大選2024｜台灣的總統選舉今日(13日)舉行，由民眾黨的柯文哲(左)、民進黨的賴清德(中)及國民黨的侯友宜(右)角逐。(資料圖料)

【09:52更新】台灣的總統選舉今日(13日)舉行，由民眾黨的柯文哲、民進黨的賴清德及國民黨的侯友宜角逐。超過1,900萬合資格選民將在早上8時開始投票，至下午4時投票結束後即時點票，以決定台灣的未來4年的執政者。

下午4時投票結束後即時點票

在北京，國台辦早前指，希望台灣地區選舉結果，能夠有助維謢台海地區和平穩定，推動兩岸關係重回和平發展正軌。

台灣大選2024｜民進黨候選人賴清德今早在台南票站投票。(AP) 台灣大選2024｜民眾黨候選人柯文哲早上到台北市的票站投票。(AP) 台灣大選2024｜綠營民進黨的賴清德的支持者參加造勢大會。(AP) 台灣大選2024｜國民黨的侯友宜的支持者參加造勢大會。(AP) 台灣大選2024｜有台灣的選民一早到投票站投票。(AP)

賴清德：要珍惜台灣民主得來不易

當局一共設置1.7萬多個投票及開票所，出動24萬多名選務工作人員。現任台灣的領導人蔡英文早上9時，到新北市的票站投票，呼籲選民踴躍投票，盡公民的義務，亦用手中一票決定台灣前途。同黨的候選人賴清德在台南票站投票後見記者，鼓勵民眾在今日風和日麗的天氣下踴躍投票，展現台灣的民主活力，又說每一次的投票都好珍惜，因為是台灣得來不易的民主，認為應該要珍惜民主。

柯文哲：抱平常心應做的事已做了

至於民眾黨候選人柯文哲就在早上到台北市的票站投票，他表示應做的事已做了，自己今天抱平常心，又指今日天氣好， 投票率應該不錯。

台灣大選投票結束後，中選會將於下周五(19日)或之前公布當選人名單，至下月1日第十一屆立法委員宣誓就職，台灣的第十六任總統和副總統到520日宣誓就職。當局提醒表示，今日凌晨零時起，不能在社交平台和媒體為任何候選人助選，違者將被罰10萬至100萬元新台幣(折約2.5萬至25萬港元)。

Ad Block

 

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受