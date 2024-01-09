台灣大選2024｜大陸發射衛星台灣誤稱導彈 侯友宜：上次發射怎麼無響警報

大陸周二使用長征二號丙運載火箭，成功發射「愛因斯坦探針」太空科學衛星。有關發射引起台灣民眾恐慌，防空警報短訊聲連環響起，稱大陸發射衛星越過台灣上空，但雙語訊息的英文字眼卻是「導彈」(missile、台灣稱飛彈)。台灣大選周六舉行，選情緊張，民進黨未知能否續掌政府，有人質疑當局發警報「小題大作」，力爭重掌政府的國民黨批評當局此舉是嚇選民，以大陸議題左右投票意向。

國民黨候選人侯友宜則認為，上次大陸射飛彈時無發布警報，這次一下說是衛星、又好像不是，發布標準是甚麼，質疑當局是否又要說大陸介入大選。其競選拍檔趙少康質疑距離選舉剩下3、4天，當局發布訊息嚇台灣選民，有時候介入選舉不是大陸，而是民進黨，「有這樣的嚴重嫌疑」。另一熱門、民眾黨候選人柯文哲稱，今次烏龍事件證實兩岸間缺乏最基本的對話機制，很可能導致重要時刻，資訊判斷失準，爆發危機。他此言論似乎是針對民進黨與大陸關係鬧僵。