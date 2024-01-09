台灣大選2024｜大陸發射衛星台灣誤稱導彈 侯友宜：上次發射怎麼無響警報

大陸周二使用長征二號丙運載火箭，成功發射「愛因斯坦探針」太空科學衛星。有關發射引起台灣民眾恐慌，防空警報短訊聲連環響起，稱大陸發射衛星越過台灣上空，但雙語訊息的英文字眼卻是「導彈」(missile、台灣稱飛彈)。台灣大選周六舉行，選情緊張，民進黨未知能否續掌政府，有人質疑當局發警報「小題大作」，力爭重掌政府的國民黨批評當局此舉是嚇選民，以大陸議題左右投票意向。
國民黨候選人侯友宜則認為，上次大陸射飛彈時無發布警報，這次一下說是衛星、又好像不是，發布標準是甚麼，質疑當局是否又要說大陸介入大選。其競選拍檔趙少康質疑距離選舉剩下3、4天，當局發布訊息嚇台灣選民，有時候介入選舉不是大陸，而是民進黨，「有這樣的嚴重嫌疑」。另一熱門、民眾黨候選人柯文哲稱，今次烏龍事件證實兩岸間缺乏最基本的對話機制，很可能導致重要時刻，資訊判斷失準，爆發危機。他此言論似乎是針對民進黨與大陸關係鬧僵。
台灣大選｜警報短訊大響4次 英語稱「導彈」
愛因斯坦探針衛星於昨日下午3時03分，在西昌衛星發射中心升空，並順利進入預定軌道，發射任務獲得圓滿成功。台灣當局發出警報訊息稱，大陸於下午3時04分發射衛星，已飛越南部上空。警報短訊大響4次，台灣傳媒形容短訊引起民眾恐慌，更甚的是英語訊息字眼是「導彈飛越台灣上空，注意」。報道又指，火箭飛行路徑非預警的飛越台灣南部上空，高度位於大氣層外，短訊寫飛越台灣上空令人誤會。當局解釋，短訊英文用語因疏忽未同步更新原系統用字，未能精準表達發射物是衛星而非飛彈，當局就此向社會大眾致歉。至於是否飛越台灣上空，當局未有解釋。
大選拉票進入倒數階段，引起亂發警報質疑。民進黨候選人賴清德表示，當局基於民眾有知情權特別把此訊息傳給社會大眾，一方面要大家不要緊張，一方面也要大家注意若發現有任何殘骸歡迎提供給相關單位。當局這樣做讓民眾知道這件事情，不要讓民眾有任何誤解，他覺得此舉沒有甚麼不妥。