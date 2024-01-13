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中國
2024-01-13 17:55:00

台灣大選2024｜賴清德破300萬票　得票率近四成　暫領先侯友宜柯文哲 (持續更新)

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台灣大選2024｜台灣的總統選舉今日(13日)舉行，由民眾黨的柯文哲(左)、民進黨的賴清德(中)及國民黨的侯友宜(右)角逐。(資料圖料)

台灣大選2024｜台灣的總統選舉今日(13日)舉行，由民眾黨的柯文哲(左)、民進黨的賴清德(中)及國民黨的侯友宜(右)角逐。(資料圖料)

【17:55更新】台媒TVBS新聞台點票數據，截至下午5時55分，民進黨的賴清德獲得逾300萬票，得票率39.6%，暫時領先國民黨的侯友宜(逾251萬票，得票率33.2%)及民眾黨的柯文哲(逾206萬票，得票率27.1%)。

【17:02更新】台灣大選投票在今日(13日)下午4時正式結束，現正進行點票，據台媒TVBS新聞台點票數據。截至下午5時02分，民進黨的賴清德獲得逾221萬票，暫時領先國民黨的侯友宜(逾187萬票)及民眾黨的柯文哲(逾156萬票)。

台灣大選2024｜台灣的總統選舉今舉行，由民眾黨的柯文哲、民進黨的賴清德及國民黨的侯友宜角逐。(AP) 台灣大選2024｜民進黨候選人賴清德今早在台南票站投票。(AP) 國民黨候選人侯友宜早上到新北市的票站投票。(AP) 台灣大選2024｜民眾黨候選人柯文哲早上到台北市的票站投票。(AP) 台灣大選2024｜綠營民進黨的賴清德的支持者參加造勢大會。(AP) 台灣大選2024｜國民黨的侯友宜的支持者參加造勢大會。(AP) 台灣大選2024｜有台灣的選民一早到投票站投票。(AP) 在台北一個票站，不少選民一早來到等候投票。(AP) 在台北市，有選民將選票放入投票箱。(AP)

台灣大選2024｜下午4時投票結束後即時點票

【16:15更新】台灣的總統選舉今日(13日)舉行，由民眾黨的柯文哲、民進黨的賴清德及國民黨的侯友宜角逐。超過1,900萬合資格選民將在早上8時開始投票，至下午4時投票結束後即時點票，現時點票開始，以決定台灣的未來4年的執政者。

在北京，國台辦早前指，希望台灣地區選舉結果，能夠有助維謢台海地區和平穩定，推動兩岸關係重回和平發展正軌。

台灣大選2024｜賴清德：要珍惜台灣民主得來不易

當局一共設置1.7萬多個投票及開票所，出動24萬多名選務工作人員。現任台灣的領導人蔡英文早上9時，到新北市的票站投票，呼籲選民踴躍投票，盡公民的義務，亦用手中一票決定台灣前途。同黨的候選人賴清德在台南票站投票後見傳媒，他鼓勵民眾在今日風和日麗的天氣下踴躍投票，展現台灣的民主活力，又說每一次的投票都好珍惜，因為是台灣得來不易的民主，認為應該要珍惜民主。

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賴清德的副手蕭美琴，準備登記領取選票時，被傳媒發現身份證留在車上，要由工作人員代為取回，方能完成投票。她解釋今日心情是既緊張亦是有信心，強調台灣的民主很珍貴，希望選民踴躍投票。

台灣大選2024｜柯文哲：應做的事已做了

民眾黨候選人柯文哲就在早上到台北市的票站投票，他表示應做的事已做了，自己今天抱平常心，又指今日天氣好， 投票率應該不錯。其副手吳欣盈在投票後表示，今次不設電子投票，遺憾有200萬選民無法投票，令台灣民主「缺一角」。

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台灣大選2024｜侯友宜：樂見選民展現台灣民主

國民黨候選人侯友宜早上到新北市的票站投票，他同樣表示今日天晴，見到不少市民一早出門投票，展現台灣的民主，感到很高興，最重要是在選舉後都要團結，面對台灣的未來。 他說選舉過程中獲家人一直的支持，女兒還讚揚他在選舉期間表現良好，以他為榮。侯友宜的副手趙少康就說對投票結果有信心，指自問該做的都做了，心情很輕鬆。

台灣大選2024｜選民稱考慮政經及兩岸問題

有選民一早到票站排隊等候投票，有選民表示今次投票時主要考慮候選人的政見，包括經濟和民生等；有選民則表示主要考慮政治議題，希望選出能維護台灣民主的候選人；亦有選民說，希望未來兩岸關係不要太緊張；亦有選民說台灣藍綠之爭已經持續太久了，以往藍綠陣營未能落實選舉承諾，故今次嘗試相信第三方力量，看是否能改變台灣。

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除了台灣的正副領導人，今次大選亦會改選立法機關113個議席，預料晚上有結果。中選會將於下周五(19日)或之前公布當選人名單，至下月1日第十一屆立法委員宣誓就職，台灣的第十六任總統和副總統到520日宣誓就職。當局提醒表示，今日凌晨零時起，不能在社交平台和媒體為任何候選人助選，違者將被罰10萬至100萬元新台幣(折約2.5萬至25萬港元)。

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