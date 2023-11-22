台灣大選2024｜藍白合作瀕破局 柯文哲拒侯友宜提出再檢視民調(更新)

【11月20日更新】台灣選舉藍白合作瀕臨破局，民眾黨參選人柯文哲的陣營已拒絕國民黨參選人侯友宜提出，重新檢視9份民調以決定正副候選人的要求。侯友宜競選辦對此表示極度遺憾，強調隔空交火並不能解決問題，提出以全程直播的方式重新檢視9份民調，讓雙方代表公開討論。
柯文哲競選總幹事黃珊珊表示，民調專家早前已長時間協商檢視民調，質疑重新檢視結果亦不會有變，被問到雙方合作是否破局，黃珊珊說會先聽取侯友宜的回應再決定。她批評侯營指責如合作破局，民眾黨將成罪人，要負最大責任，認為不能接受國民黨以這樣的方式對待盟友，強調讓民進黨參選人賴清德當選才是真正的罪人。
柯文哲競選辦：沒「侯柯配」選項 「柯侯配」可努力
台灣選舉「藍白合」合作瀕臨破裂，國民黨及民眾黨的核心幕僚本月20日會面後，民眾黨參選人柯文哲的競選辦公室主任周榆修表明，民眾黨無「侯柯配」這個選項，若果是「柯侯配」，大家可以一起努力，民眾黨預料柯文哲會在周四或周五登記參選，「各種方案我們都準備好了」。
侯友宜：等柯文哲至最後一刻
國民黨參選人侯友宜說仍朝藍白合作的方向努力，會等柯文哲至最後一刻，但有報道指若兩黨確定不合，國民黨會在明天的中常會提名副領導人的人選。
賴清德及蕭美琴成首對報名組合
另一方面，民進黨的賴清德及蕭美琴昨早到中央選舉委員會登記，成為首對正式報名參加選舉的組合。