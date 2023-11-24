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中國
2023-11-24 14:54:01

台灣大選2024｜藍白合破局 郭台銘退選 賴清德侯友宜柯文哲三雄混戰 (更新)

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(左)民眾黨參選人柯文哲偕副手吳欣盈登記參選，(右)國民黨參選人侯友宜的副手是中廣董事長趙少康

(左)民眾黨參選人柯文哲偕副手吳欣盈登記參選，(右)國民黨參選人侯友宜的副手是中廣董事長趙少康

台灣的領導人選舉登記今日(24)下午5時截止，藍白雙方昨晚（23日）最後協商不歡而散後正式破局，民眾黨參選人柯文哲偕副手吳欣盈登記參選，她是民眾黨立委，亦是新光集團創辦人吳火獅的孫女。至於國民黨主席朱立倫今早亦宣布，國民黨參選人侯友宜的副手是中廣董事長趙少康。

柯文哲偕吳欣盈參選 侯友宜副手為趙少康

早前宣布以獨立身份參選的鴻海創辦人郭台銘，今日下午正式宣布退選，「人退，志不退，一定要贏，完成政權輪替，改變台灣」，令選戰呈民進黨賴清德、國民黨侯友宜、民眾黨柯文哲三雄之爭。

針對破局責任，柯文哲表示民眾黨很努力要讓藍白合作，目的是要用最強組合去贏得選舉，如果在過程中還在計算政黨利益或個人利益，最後弄出一個組合的戰鬥力經很明顯差很多；不過，藍白除了選舉，還有很多地方可以合作，不用彼此攻擊，因為真正需要贏的是民進黨參選人賴清德。

侯友宜表示藍白合作沒有成功，讓六成民意失望，感到非常遺憾。他今早最後一次打電話給柯文哲但未能聯絡對方，故死綫已到；趙少康看到昨天發展後，同意臨危受命擔任副手。

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柯侯與郭台銘會面 不歡而散

柯文哲、侯友宜以及獨立身份參選的鴻海創辦人郭台銘，昨日下午在台北一間酒店會面，尋求整合在野陣營，但未能達成共識，不歡而散。柯文哲隨後宣布將於今早到中選會登記參選，國民黨亦表示召開中常會，公布侯友宜的副手人選。

已完成參選登記的民進黨參選人賴清德說，他與副手蕭美琴是最認真的組合，反觀對手協調一整日仍然沒有結果，反問怎能將台灣交給他們治理。

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