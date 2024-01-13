台灣大選2024｜賴清德宣布勝選 國台辦：民進黨不能代表台灣主流民意 阻不了統一大勢

【23:15新增國台辦回應】在北京，國台辦回應指兩項選舉結果顯示民進黨不能代表台灣主流民意。 國台辦發言人指台灣是中國的台灣，這次選舉改變不了兩岸關係的基本格局和發展方向，改變不了兩岸同胞走近走親、越走越親的共同願望，更阻擋不了祖國終將統一、也必然統一的大勢；完成國家統一的立場一以貫之，意志堅若磐石，將堅持體現一中原則的「九二共識」，堅決反對台獨分裂行徑和外部勢力干涉，與台灣有關政黨、團體和各界人士一道促進兩岸交流合作，推動兩岸關係和平發展，促進祖國統一大業。

美國總統拜登回應台灣大選結果時表示，美國不支持台灣獨立。 【20:50更新】晚上約8時40分，民進黨候選人賴清德與副手蕭美琴發表勝選宣言，得票破550萬，得票率40.1%，同時民進黨亦成為1996年台灣的總統直選以來，首個連續三屆執政的政黨。 賴清德：大選有3個意義 賴清德致辭時說，這次大選有三個意義，第一是台灣告訴全世界在民主及威權之間，站在民主一方；第二是台灣人民用行動成功抵禦外部勢力的介入，「自己的總統自己選」；第三，「賴蕭配」在三組候選人中得票最高，台灣會繼續走正確道路，不會走回頭路。

【20:35更新】台灣大選點票已超過3個半小時，目前已接近點了九成票。截至下午8時35分，民進黨候選人賴清德繼續領先，得票破550萬，得票率40.1%，已宣布敗選的國民黨侯友宜得票逾459萬票，得票率33.4%，排第二；民眾黨柯文哲得票逾362萬，得票率26.2%，排第三。3人各自票數差距約100萬票。 【20:13更新】台灣大選點票已超過3個半小時，截至下午8時15分，民進黨候選人賴清德現時一路領先，得票破537萬，得票率40.2%，國民黨侯友宜得票逾445萬票，得票率33.3%，排第二；民眾黨柯文哲得票逾352萬，得票率26.2%，排第三。

侯友宜： 遺憾未能完成政黨輪替 國民黨侯友宜晩上8時前在新北市的集會上向支持者躬鞠致歉，自行宣布在選舉中落敗，稱「我讓大家失望了」，表示已完全努力過，但遺憾未能完成政黨輪替，向支持者表示萬二分致歉。 侯友宜又說，尊重台灣民眾作出的選擇，並恭喜民進黨候選人賴清德及拍檔蕭美琴，期許他們不要辜負台灣民眾對執政者的期待，更重要是呼籲各黨派今後要團結一起，要團結的台灣，不要分化及衝突的台灣，並希望民進黨除了聽清楚民眾的聲音外，亦要打造清廉有效的政府。他最後在台上率領競選團隊在向支持者鞠躬。

柯文哲：得票不如預期 相隔不久，民眾黨柯文哲亦向支持者宣布落敗，表示得票不如預期。 【19:30更新】據台媒TVBS新聞台點票數據，截至下午7時30分，民進黨的賴清德一路領先，得票逾459萬，得票率40.8%，暫時領先得票第二的國民黨的侯友宜(逾374萬票，得票率33.2%)及得票第三的民眾黨的柯文哲(逾292萬票，得票率25.9%)。 【18:53更新】台灣大選點票工作正在進行，截至下午6時53分，民進黨的賴清德獲得逾363萬票，得票率40.31%，暫時領先得票第二的國民黨的侯友宜(逾300萬票，得票率33.2%)及得票第三的民眾黨的柯文哲(逾238萬票，得票率26.4%)。另外據中選會中央選情中心統計，截至晚間6時，當地17,795個投開票所中，已有2,112個完成開票。

【17:55更新】據台媒TVBS新聞台點票數據，截至下午5時55分，民進黨的賴清德獲得逾300萬票，得票率39.6%，暫時領先國民黨的侯友宜(逾251萬票，得票率33.2%)及民眾黨的柯文哲(逾206萬票，得票率27.1%)。 【17:02更新】台灣大選投票在今日(13日)下午4時正式結束，現正進行點票，據台媒TVBS新聞台點票數據。截至下午5時02分，民進黨的賴清德獲得逾221萬票，暫時領先國民黨的侯友宜(逾187萬票)及民眾黨的柯文哲(逾156萬票)。

台灣大選2024｜ 下午4時投票結束後即時點票 【16:15更新】台灣的總統選舉今日(13日)舉行，由民眾黨的柯文哲、民進黨的賴清德及國民黨的侯友宜角逐。超過1,900萬合資格選民將在早上8時開始投票，至下午4時投票結束後即時點票，現時點票開始，以決定台灣的未來4年的執政者。

在北京，國台辦早前指，希望台灣地區選舉結果，能夠有助維謢台海地區和平穩定，推動兩岸關係重回和平發展正軌。 台灣大選2024｜ 賴清德：要 珍惜台灣民主得來不易 當局一共設置1.7萬多個投票及開票所，出動24萬多名選務工作人員。現任台灣的領導人蔡英文早上9時，到新北市的票站投票，呼籲選民踴躍投票，盡公民的義務，亦用手中一票決定台灣前途。同黨的候選人賴清德在台南票站投票後見傳媒，他鼓勵民眾在今日風和日麗的天氣下踴躍投票，展現台灣的民主活力，又說每一次的投票都好珍惜，因為是台灣得來不易的民主，認為應該要珍惜民主。

賴清德的副手蕭美琴，準備登記領取選票時，被傳媒發現身份證留在車上，要由工作人員代為取回，方能完成投票。她解釋今日心情是既緊張亦是有信心，強調台灣的民主很珍貴，希望選民踴躍投票。 台灣大選2024｜柯文哲：應做的事已做了 民眾黨候選人柯文哲就在早上到台北市的票站投票，他表示應做的事已做了，自己今天抱平常心，又指今日天氣好， 投票率應該不錯。其副手吳欣盈在投票後表示，今次不設電子投票，遺憾有200萬選民無法投票，令台灣民主「缺一角」。

台灣大選2024｜侯友宜：樂見選民展現台灣民主 國民黨候選人侯友宜早上到新北市的票站投票，他同樣表示今日天晴，見到不少市民一早出門投票，展現台灣的民主，感到很高興，最重要是在選舉後都要團結，面對台灣的未來。 他說選舉過程中獲家人一直的支持，女兒還讚揚他在選舉期間表現良好，以他為榮。侯友宜的副手趙少康就說對投票結果有信心，指自問該做的都做了，心情很輕鬆。 台灣大選2024｜選民稱考慮政經及兩岸問題 有選民一早到票站排隊等候投票，有選民表示今次投票時主要考慮候選人的政見，包括經濟和民生等；有選民則表示主要考慮政治議題，希望選出能維護台灣民主的候選人；亦有選民說，希望未來兩岸關係不要太緊張；亦有選民說台灣藍綠之爭已經持續太久了，以往藍綠陣營未能落實選舉承諾，故今次嘗試相信第三方力量，看是否能改變台灣。