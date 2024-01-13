台灣大選2024｜賴清德一路領先　暫得票破500萬　侯友宜第二　柯文哲第三 (持續更新)

【19:52更新】，截至下午7時30分，民進黨的賴清德一路領先，得票破500萬，得票率40.48%，排第二的國民黨的侯友宜，暫得票逾416萬票，得票率33.3%)，排第三依然是民眾黨的柯文哲，得票逾327萬，得票率26.2%)。 【19:30更新】據台媒TVBS新聞台點票數據，截至下午7時30分，民進黨的賴清德一路領先，得票逾459萬，得票率40.8%，暫時領先得票第二的國民黨的侯友宜(逾374萬票，得票率33.2%)及得票第三的民眾黨的柯文哲(逾292萬票，得票率25.9%)。 【18:53更新】台灣大選點票工作正在進行，截至下午6時53分，民進黨的賴清德獲得逾363萬票，得票率40.31%，暫時領先得票第二的國民黨的侯友宜(逾300萬票，得票率33.2%)及得票第三的民眾黨的柯文哲(逾238萬票，得票率26.4%)。另外據中選會中央選情中心統計，截至晚間6時，當地17,795個投開票所中，已有2,112個完成開票。

【17:55更新】據台媒TVBS新聞台點票數據，截至下午5時55分，民進黨的賴清德獲得逾300萬票，得票率39.6%，暫時領先國民黨的侯友宜(逾251萬票，得票率33.2%)及民眾黨的柯文哲(逾206萬票，得票率27.1%)。 【17:02更新】台灣大選投票在今日(13日)下午4時正式結束，現正進行點票，據台媒TVBS新聞台點票數據。截至下午5時02分，民進黨的賴清德獲得逾221萬票，暫時領先國民黨的侯友宜(逾187萬票)及民眾黨的柯文哲(逾156萬票)。

台灣大選2024｜ 下午4時投票結束後即時點票 【16:15更新】台灣的總統選舉今日(13日)舉行，由民眾黨的柯文哲、民進黨的賴清德及國民黨的侯友宜角逐。超過1,900萬合資格選民將在早上8時開始投票，至下午4時投票結束後即時點票，現時點票開始，以決定台灣的未來4年的執政者。

在北京，國台辦早前指，希望台灣地區選舉結果，能夠有助維謢台海地區和平穩定，推動兩岸關係重回和平發展正軌。 台灣大選2024｜ 賴清德：要 珍惜台灣民主得來不易 當局一共設置1.7萬多個投票及開票所，出動24萬多名選務工作人員。現任台灣的領導人蔡英文早上9時，到新北市的票站投票，呼籲選民踴躍投票，盡公民的義務，亦用手中一票決定台灣前途。同黨的候選人賴清德在台南票站投票後見傳媒，他鼓勵民眾在今日風和日麗的天氣下踴躍投票，展現台灣的民主活力，又說每一次的投票都好珍惜，因為是台灣得來不易的民主，認為應該要珍惜民主。

賴清德的副手蕭美琴，準備登記領取選票時，被傳媒發現身份證留在車上，要由工作人員代為取回，方能完成投票。她解釋今日心情是既緊張亦是有信心，強調台灣的民主很珍貴，希望選民踴躍投票。 台灣大選2024｜柯文哲：應做的事已做了 民眾黨候選人柯文哲就在早上到台北市的票站投票，他表示應做的事已做了，自己今天抱平常心，又指今日天氣好， 投票率應該不錯。其副手吳欣盈在投票後表示，今次不設電子投票，遺憾有200萬選民無法投票，令台灣民主「缺一角」。

台灣大選2024｜侯友宜：樂見選民展現台灣民主 國民黨候選人侯友宜早上到新北市的票站投票，他同樣表示今日天晴，見到不少市民一早出門投票，展現台灣的民主，感到很高興，最重要是在選舉後都要團結，面對台灣的未來。 他說選舉過程中獲家人一直的支持，女兒還讚揚他在選舉期間表現良好，以他為榮。侯友宜的副手趙少康就說對投票結果有信心，指自問該做的都做了，心情很輕鬆。 台灣大選2024｜選民稱考慮政經及兩岸問題 有選民一早到票站排隊等候投票，有選民表示今次投票時主要考慮候選人的政見，包括經濟和民生等；有選民則表示主要考慮政治議題，希望選出能維護台灣民主的候選人；亦有選民說，希望未來兩岸關係不要太緊張；亦有選民說台灣藍綠之爭已經持續太久了，以往藍綠陣營未能落實選舉承諾，故今次嘗試相信第三方力量，看是否能改變台灣。