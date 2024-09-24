台灣失聯男子大陸涉欺詐被捕 母稱兒無辜籲政府幫忙

據此前媒體報導，郭宇軒8月27日赴內地旅遊，行前曾告知家人會停留不超過2周，但入境上海後即失聯至今。9月18日，郭宇軒親友在網路發出尋人啟事，並有人自稱是郭宇軒的姊姊，聲稱已報警並「做好最壞的打算了，但真的只希望他人平安回來」。對此，海基會已接獲家屬陳情，並去函海協會協尋。

台灣一名22歲大學應屆畢業生郭宇軒8月底赴上海後失聯一事引發關注，國台辦23日指郭宇軒因涉詐騙罪遭拘留調查，郭男媽媽堅稱兒子是無辜的。24日，陸委會主委邱垂正表示，對內地政府未及時通報表示遺憾和不滿，呼籲內地政府盡快就郭案做清楚說明。

據此前媒體報道，郭宇軒8月27日赴內地旅遊，行前曾告知家人會停留不超過2周，但入境上海後即失聯至今。9月18日，郭宇軒親友在網路發出尋人啟事，並有人自稱是郭宇軒的姊姊，聲稱已報警並「做好最壞的打算了，但真的只希望他人平安回來」。對此，海基會已接獲家屬陳情，並去函海協會協尋。

內地政府未通報

據「聯合新聞網」24日報道，23日晚，在獲悉郭宇軒被內地警方逮捕後，郭男媽媽表示兒子是「單純又孝順的孩子」，捲入詐騙案或是因被騙、被威脅，對兒子的處境表示十分擔心，呼籲「請政府幫幫忙」。

據悉，郭宇軒家屬已帶新證據於上週再次報案，警方以人口販運罪受理偵查中，研判郭疑似被人蛇集團高額工資引誘，帶到國外工作做詐騙車手，目前案情從一般失蹤案升高到人口販運案，且已掌握仲介掮客，正調查釐清中。

據中央社報道，陸委會主委邱垂正24日回應稱，對內地政府未向台灣進行限制人身自由通報表達遺憾與嚴重不滿，呼籲內地政府儘快就郭宇軒所涉及的案件做清楚說明。

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