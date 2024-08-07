台灣女歌手幫奈良鹿梳頭收服近40隻　日本網民：感謝善待(有片)

日本奈良的鹿隻接連傳出遭掌摑腳踢，甚至餵食大便仙貝等懷疑虐待動物事件，被不少愛護動物人士狠批。台灣一名女歌手近日到當地旅遊，卻用溫柔善意去示範，如何不用買仙貝，只需簡單一把梳就輕易將幾十隻奈良鹿收服，輕鬆與牠們近距離接觸，獲網民大讚樣子甜美，心地善良。
台灣歌手兼主持人徐小花日前到日本奈良旅遊，遇到一隻雄鹿，忽發奇想就拿出一把梳給鹿聞一聞，接著就開始幫鹿「梳頭」，雄鹿看起來非常享受，瞇起眼睛，還會側頭去調整角度，不停點頭好讓梳子摩擦頭部，這隻鹿剛走，另一隻鹿又聞一聞那梳子，徐小花隨即幫牠梳頭，鹿隻似乎同樣受落。徐小花在社交平台分享多段影片，她表示：「每一隻鹿聞了我的梳子之後都要梳，我就這樣沿路梳了快三、四十隻鹿的頭，最後我根本沒有買鹿餅就收服了一堆鹿」。
日本網民：感謝善待奈良鹿
徐小花更展示那把梳，並指，尤其有角的公鹿特別愛梳頭，「兩角中間抓不到癢很久了齁？？還自己橋角度給我梳，梳得我滿手都是鹿的頭皮削……土色的。」
不少網民看過徐小花幫徐小花的影片後，紛紛表示畫面十分治癒，亦對鹿隻的反應感到有趣好笑，有人笑言：「感覺他(牠)很癢，那邊一直抓不到」、「就是那裡，不要停」。不少網民留言大讚她樣子甜美，心地善良，更有不少日本網民感謝她善待當地的鹿隻。