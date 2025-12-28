台灣宜蘭7級地震｜專家：能量相當16顆原子彈 地震發生前出現奇異強光(有片)

台灣宜蘭7級地震｜花蓮民眾：感覺像921大地震

這次7級地震震央位於宜蘭以東海域32公里，震源深度73公里。宜蘭縣、新北市、台北、花蓮縣、基隆、桃園、台中和南投縣等地均觀察到4級震度，地震警報涵蓋全台。宜蘭民眾指先是感到上下搖動，而大家說上下搖將是大地震，然後變成左右搖，「很可怕，嚇死了。大家都愣在原地，動也不動」。另一民眾形容「很搖」，不只嚇了一跳，而是一大跳。曾受921大地震影響及去年經歷7.2級地的花蓮，有民眾形容這次地震的搖晃程度「搖很大」，甚至比喻「感覺像921」。停泊在街上的休旅車隨著地震左右劇烈搖晃，不斷發出巨大的撞擊聲響。民眾見狀紛紛驚呼，並快速跑至戶外避難。有餐廳的食客發現水杯、桌椅開始劇烈搖晃，第一時間便拔腿狂奔，跑到馬路上避難。