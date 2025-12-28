台灣宜蘭7級地震｜專家：能量相當16顆原子彈 地震發生前出現奇異強光(有片)

台灣宜蘭外海周六(27日)深夜11時05分發生7級地震，全台均有震感，台北和花蓮等地搖晃強烈，不少人從睡夢中驚醒。台灣專家指今次地震能量相當16顆原子彈，幸屬中層地震無造成傷亡和嚴重破壞。當局提醒民眾，因震央位於板塊交界處能量釋放強大，未來3天至一周內不排除有5.5至6級餘震。有網民寓所保安鏡頭拍攝的片段顯示，地震發生一刻出現奇異的強光，被形容為「地震光」。該名網民居於新北蘆洲，事後仍心有餘悸，形容當下感受為「打了一個雷，接著馬上就發生大地震了」。相關畫面曝光後引發熱議，不少網友也留言表示曾在強震前後看過類似現象。
台灣宜蘭7級地震｜花蓮民眾：感覺像921大地震
這次7級地震震央位於宜蘭以東海域32公里，震源深度73公里。宜蘭縣、新北市、台北、花蓮縣、基隆、桃園、台中和南投縣等地均觀察到4級震度，地震警報涵蓋全台。宜蘭民眾指先是感到上下搖動，而大家說上下搖將是大地震，然後變成左右搖，「很可怕，嚇死了。大家都愣在原地，動也不動」。另一民眾形容「很搖」，不只嚇了一跳，而是一大跳。曾受921大地震影響及去年經歷7.2級地的花蓮，有民眾形容這次地震的搖晃程度「搖很大」，甚至比喻「感覺像921」。停泊在街上的休旅車隨著地震左右劇烈搖晃，不斷發出巨大的撞擊聲響。民眾見狀紛紛驚呼，並快速跑至戶外避難。有餐廳的食客發現水杯、桌椅開始劇烈搖晃，第一時間便拔腿狂奔，跑到馬路上避難。
台灣宜蘭7級地震｜專家：幸深度較深 並在宜蘭外海
地震測報中心科長陳達毅指出，此次地震與菲律賓海板塊跟歐亞板塊碰撞有關，菲律賓板塊在台灣北部，向北隱沒，由於規模達7級、深度深，「相當16顆原子彈能量」。今次地震對台灣造成震度廣泛，台中以北地區最大震度都達4級。至於各地搖晃時間，陳達毅提到，花蓮4級就搖晃達21秒，台北、新竹、新北、桃園、苗栗也有10秒左右，國家級警報涵蓋全台。陳達毅指出，921大地震規模達7.3、去年的0403大地震規模達7.2，今次地震規模達7級，幸好其深度較深、且震央在宜蘭外海，沒有造成太大災情。