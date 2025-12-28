台灣宜蘭7級地震｜CNN駐台北記者拍下家具不停搖晃 稱震動了約1分鐘(有片)

台灣宜蘭海外昨晚(27日)深夜11時05分發生7級強震，全台均有震感，不少人從睡夢中驚醒。日本沖繩也有明顯地震，一度發布海嘯警報，於台灣旅行的日本居民收到地震警報。香港也有市民稱感到震動。美國有線新聞網絡(CNN)駐台北記者Will Ripley上載了在家裡拍下的片段，可見垂吊的燈飾和擺設不停搖晃，他稱建築物搖了近1分鐘。有人回應稱，新竹的震感也十分強勁，以及很可怕。於台灣南部屏東的網民也說感到地震。

台灣宜蘭7級地震｜三藩市遊客：震感最強烈一次地震

有住在台北W酒店18樓的美國三藩市遊客稱，歷來遇過震感最強烈的一次地震。另一人稱，從日本到台灣旅行，也說是震感最強烈的一次，16樓感到搖來搖去。有人則說從沖繩收到警報通知。日本氣象廳稱，28日凌晨0時6分錄得6.7地震，震央位於台灣附近海域，震源深度約40公里。最大震度為震度3，出現在沖繩縣的石垣島、竹富町黑島，以及與那國島等地。地震發生後，氣象廳在0時13分，針對沖繩宮古島、八重山等地區發布海嘯警報，可能出現輕微海面變動。有在台灣旅遊的日本網民在社交網稱，「剛剛台灣發生超大的地震！放在架子上的東西全部掉下來，真的超可怕」、「我人在台中，手機突然響起一個聽不太習慣，像是台灣版的緊急地震速報警報，結果沒多久就真的出現蠻明顯的搖晃，真的有點可怕……震度好像是4左右」。